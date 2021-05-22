منصة رقمية للحصول على «رخصة الإرشاد السياحي الموحدة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد، ممثلة بإدارة تنمية السياحة، بالتعاون والتنسيق مع هيئات ودوائر السياحة المحلية عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة الإرشاد السياحي الموحدة، وذلك خلال مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض «سوق السفر العربي».

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فتح باب تسجيل الراغبين بالحصول على «رخصة الإرشاد السياحي الموحدة للمواطنين»، ابتداءً من 15 يونيو في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتحفيز إقبال المزيد من المواطنين على مهنة الإرشاد السياحي.

وجاء إطلاق المنصة لتسهيل آليات الحصول على الرخصة، وتخصيص قناة موحدَّة لاستقبال طلبات المواطنين، وتوفير جميع المعلومات حول متطلبات وإجراءات الترخيص وكيفية تقديم الاختبار المعرفي، فضلاً عن إتاحة إمكانية تنزيل المحتوى التدريبي. وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي للمواطنين تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع السياحة باعتباره ركيزة أساسية في تطلعاتها المستقبلية ببناء اقتصاد متنوع ومتوازن ومستدام للأجيال القادمة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دور المواطنين بتمثيل بلدهم والتعريف بمقوماته السياحية ومعالمه التاريخية، وبيئته الطبيعية التي تعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية مفضلة للزوار من مختلف دول العالم.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي تشكل إضافة نوعية للمشهد السياحي والخطط والبرامج الطموحة الرامية للترويج للسياحة الوطنية كمنُتج موحد، وتسليط المزيد من الضوء على المقومات السياحية التي تزخر بها إمارات الدولة، وتعزيز حضور المُنتج السياحي الإماراتي على خريطة أهم الوجهات السياحية العالمية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي كرافدٍ حيوي للاقتصاد الوطني.

وقال معاليه: نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع المزيد من مواطني الدولة على الإقبال على مهنة الإرشاد السياحي، وتوفير كافة السبل الضامنة لتعزيز دور المواهب والكفاءات الوطنية في تطوير القطاع السياحي. وتتمحور هذه المبادرة بشكلٍ أساسي حول توفير المزيد من الفرص ضمن القطاع السياحي لجيل الشباب المواطن، وزيادة الوعي بالهوية التراثية والثقافية لدولة الإمارات، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق مزاولة مهنة الإرشاد السياحي بشكلٍ موحد في مختلف إمارات الدولة دون قيود. وسنواصل المضي قُدُماً في مبادراتنا للارتقاء بإمكانات القطاع السياحي وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في تطوير المُنتج السياحي الوطني وزيادة جاذبيته وتنافسيته».

ومن جانبهم، أعرب مرشدون سياحيون مواطنون عن ترحيبهم بإطلاق وزارة الاقتصاد مبادرة الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي، مؤكدين أنَّها تشجع المزيد من المواطنين على الإقبال على مهنة الإرشاد السياحي، وتشكل نقلةً نوعية في هذا المجال لكون المواطنين أكثر قدرةً على إبراز المقومات والمعالم والوجهات السياحية للدولة. واعتبر المرشدون السياحيون أنَّ الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي ستمكن المرشد السياحي من ممارسة مهنته في مختلف إمارات الدولة دون قيود، ولعب دورٍ ريادي في دعم السياحة الوطنية كسفراء في نقل الموروث الثقافي والتراثي الوطني.