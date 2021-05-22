الإمارات تستعرض تجربتها في التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 بصفتها الراعي البلاتيني للحدث، وهدفت مشاركة الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى تسليط الضوء على ما حققته دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، والتقدم الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومن خلال ورشة عمل مستقلة، استعرض وفد الدولة برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أهم ما حققته الدولة في مجال التحول الرقمي والحكومة الرقمية، حيث استعرض الوفد أهم المشاريع الإماراتية المتعلقة بالتحول الرقمي مثل مشروع أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات، وبوابة شفاء، وبيانات أبوظبي، وصندوق محمد بن راشد للابتكار.

وشهدت نسخة هذا العام من القمة فوز مشروع بوابة شفاء التابع لوزارة الصحة الإماراتية، بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021، فئة الصحة الإلكترونية، حيث قامت بوابة شفاء بخدمة أكبر شريحة من المرضى من جميع الفئات العمرية، من خلال عرض الخدمات العلاجية التي تقدمها الوزارة وغيرها من الخدمات التي تركز على المريض، وتؤمن البوابة الاتصال الرقمي بين المرضى ومقدمي الخدمات، وتشكل المرجع الرئيسي للوصول إلى المعلومات الطبية والسريرية والسجل الطبي للمرضى.

وسلطت ورشة الدولة الضوء على مشروع أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي توفر دورات تدريبية تفاعلية مجانية حول الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الشخصية. حيث قدمت الأكاديمية خدماتها للمتدربين من أكثر من 50 دولة باستخدام مواد تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية. تم إجراء الدورات من قبل مدربين ومتخصصين.