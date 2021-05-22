«غرفة الشارقة»: إنجاز 49 ألف معاملة إلكترونياً خلال 4 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إنجاز 49 ألف و131 معاملة إلكترونية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، والتي غطت شريحة واسعة من الخدمات المتنوعة التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال وأبرزها شهادات المنشأ وتصديقات العضوية.

وأعلنت الغرفة أيضا أن جميع الخدمات التي تقدمها لأعضائها أصبحت إلكترونية بنسبة 100%، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الذكية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية. كفاءة البنية الرقمية وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذا الرقم الكبير من المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها، يعكس مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها غرفة الشارقة، وكفاءة خدماتها في تلبية متطلبات مجتمع الأعمال وإنجاز معاملاتهم.