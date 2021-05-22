جناح التشيك في «إكسبو دبي».. ترويض الطبيعة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أشهر قليلة تفصل زوار إكسبو 2020 دبي عن التجول بين ينابيع جهورية التشيك في أجواء ربيعية ممتعة تزين أروقة جناح التشيك الذي سيبدو كواحة تُزهر فوق رمال الصحراء تظللها سحابة من أنابيب الألياف الزجاجية التي تُشكل نظام«ساور» المبتكر الذي يُسخر الطاقة الشمسية لاستخلاص الماء من الهواء وتحويل الرمال إلى تربة خصبة.

ويشكل جناح جمهورية الواقعة في وسط أوروبا، والتي تتميز بينابيعها المعدنية ذات الخصائص الشفائية والعلاجية، فرصة لاستكشاف التكنولوجيات الواضحة المحتويات الرسمية والبصرية الأساسية لجناح يثير التساؤلات حول زراعة الصحراء ويدمج ويستعرض نظام توظيف موارد الأرض الشمسية والهوائية والمائية (S.A.W.E.R.).

وسينتج الجناح التشيكي الممتد على مساحة 2200 متر مربع 500 لتراً من المياه يومياً، باستخدام الطاقة الشمسية، لجمع الماء من الهواء، وذلك من خلال نظام موارد الأرض الشمسية والهوائية والمائية، بعد أن نجح العلماء في جامعة التشيك التقنية ببراغ، في بناء وتشغيل جهاز متحرك لنظام الموارد، وهو بحجم حاوية شحن، وتصل قدرته الإنتاجية إلى 500 لتر من المياه يومياً

وخلال إكسبو 2020، سيتم استخدام هذه المياه، لإنتاج كتلة حيوية من الطحالب، تساعد الأعشاب والمحاصيل على النمو في رمال الصحراء. ويهدف الفريق التشيكي، إلى استخدام التكنولوجيا لزراعة أشجار الزيتون والنخيل في الإمارات، خلال فترة الحدث.

ويجذب الجناح الذي حمل اسم «ربيع التشيك» المصمم بتوقيع شركتي «فورموزا إيه إيه» و«آر/‏إف آر إم» اهتمام الزوار بأجزائه الأربعة. وقد تم تشييده بنظام الهياكل المعدنية التي تشكل الإطار العام للجناح، واتخذ شكل «الغمامة العضوية التي تنشأ من الحديقة في الأرض الصحراوية المزروعة». وقد تمت تغطية المكان باللدائن المدعمة بالألياف الزجاجية التي تم اختيارها لمقاومتها للتأثيرات المناخية ومميزاتها المستدامة.