خيارات جديدة تحكم قرارات السفر خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

أصبح التخطيط للسفر لموسم الصيف المقبل مختلفاً عن كل عام في ظل جائحة «كورونا»، فهو يتطلب القيام باستفسارات معينة متعلقة بالوجهة والإجراءات المطلوبة قبل وأثناء السفر. فاختيار الوجهات بات يعتمد على عوامل مختلفة ويحتاج للتأني من قبل المسافرين، فانتشار التطعيم وعدم وجود الحجر الصحي عند الوصول من أهم المعايير التي يُعتمد عليها في اختيار الوجهة، في وقت يتم فيه تقديم تسهيلات خاصة للمسافرين المطعمين بلقاح «كوفيد - 19» من ناحية إلغاء الحجر الصحي وفي بعض الأحيان عدم الحاجة للقيام بالفحوص.

ومع تعطش الكثيرين للسفر، تشهد حجوزات السفر ارتفاعاً تدريجياً مع قرب الموسم الصيفي، فشركات سفر متفائلة بشكل كبير بعودة حركة السفر وتعافي القطاع، حيث يشير أصحاب تلك الشركات إلى أن الطلب للسفر بهدف السياحة يرتكز على دول أوروبية وروسيا بسبب انتشار التطعيم فيها بشكل كبير، إضافة إلى دول عربية من المقيمين مثل الأردن ومصر، بينما يقل الطلب بشكل كبير على منطقة شرق آسيا.

نصائح للمسافرين

يقول صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ «بافاريا للعطلات»: «مع قرب بدء الموسم الصيفي، نقدم نصائح متعددة للمسافرين بالنسبة لاختيار الدول، فمن الضروري أن يختار المسافر الدول التي تسهل على المطعمين دخولها من غير القيام بإجراءات الفحوص والحجر الصحي، حيث يعتمد ذلك على إجراءات الدول».

ويضيف الكعبي: «في حال الرغبة في زيارة أكثر من دولة على سبيل المثال، مثل زيارة أكثر من دولة في أوروبا يجب معرفة والتأكد من قوانين الدول المنشودة؛ لأنها تختلف عن بعضها البعض من ناحية الفحوص والأماكن المعتمدة للفحوص والمصاريف المطلوبة وغيرها».

ويبين الكعبي أنه توجد إجراءات للحاصلين على الجرعة الأولى مختلفة عن الحاصلين على الجرعتين من التطعيم وللمسافرين الذين لم يأخذوا اللقاح أيضاً.

ويوضح الكعبي «يوجد دول تفرض حجراً صحياً وأخرى لا تفرض ومنها تفرض فحوص استباقية قبل الوصول وعند الوصول وأخرى لا تفرض، فيجب التأكد من ذلك قبل السفر، فهو أمر في غاية الأهمية لجعل رحلة السفر مريحة وانسيابية».

ويقول الكعبي: «تم تدريب جميع موظفي الشركة ليكونوا على معرفة بجميع القوانين والإجراءات في الدول المطلوبة لتقديم النصائح والمعلومات الدقيقة للمسافرين، لأنه من مسؤوليتنا توعيتهم وتقديم النصح لهم والمعلومات الصحيحة».

ومن جهة أخرى، يؤكد الكعبي ضرورة قيام المسافرين باختيار التذاكر المرنة عند الحجز والقابلة للتأجيل أو التغيير في حال حصل أي تغيير في ظروف السفر من المسافر نفسه أو من شركة الطيران. ويوضح الكعبي «بسبب عدم ملء مقاعد الطيران في الوقت الراهن، بسبب (الجائحة)، فإن كثيراً من شركات الطيران تقوم بتأجيل الرحلات؛ ولذلك من الضروري أن يتم اختيار تذاكر مرنة قابلة للتغيير وفي الوقت نفسه لحفظ حقوق المسافر، حيث في حال قامت شركة الطيران بتغيير الحجز، فهي تتحمل تكاليف تغيير الحجز أو إرجاع المبلغ كاملاً في حال قرر المسافر إلغاء الرحلة».

ارتفاع ملحوظ

ويقول علاء العلي مدير نيرفانا للسفر والسياحة: «نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على السفر خلال الموسم الصيفي ويفوق التوقعات، حيث إنه مع انتشار التطعيم أصبح الكثيرون يرغبون في السفر بعد غياب طويل». ويضيف: «أهم نصيحة نقدمها للمسافرين خلال الموسم الصيفي عند التخطيط للسفر هي البحث عن الوجهات التي تنتشر فيها التطعيمات بشكل كبير أو التي مثل أميركا وأوروبا، ونسبة الذين أخدوا التطعيم من إجمالي السكان والتي قامت بتخفيف إجراءات السفر للمطعمين». ويشير العلي إلى أن الدول التي تم الاتفاق معها على ممرات آمنة تُعد وجهات جاذبة للسياحة مثل روسيا التي تشهد إقبالاً بالصيف.

ويؤكد العلي ضرورة حجز تذاكر مرنة وقابلة للتغيير أو الإلغاء من غير تكبد تكاليف إضافية بسبب احتمالية تغير ظروف السفر.

المسار السريع

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من إتمام إجراءات سفرهم عبر المسار السريع من خلال التوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار.

وتأتي خدمة «مُعتَمَد للسفر» الجديدة لمنح المسافرين مزيداً من راحة البال ومساعدتهم على إتمام إجراءات السفر بسرعة أكبر. ومع هذه الخدمة، يمكن للضيوف التوجه للمطار بكل ثقة، حيث إنهم قد استوفوا جميع متطلبات السفر المتعلقة بـ«كوفيد - 19» قبل رحلتهم.

وقامت دولة الإمارات بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من البحرين وجمهورية صربيا واليونان وسيشل بشأن اعتماد ممر سفر آمن بينها وبين تلك البلدان للمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

تمديد العروض

وتقدم «الاتحاد للطيران» لعملائها معلومات عن الدول التي لا تحتاج إلى الحجر الصحي عند الوصول إليها، وتتيح عبر موقعها الإلكتروني معرفة الإجراءات المطلوبة لكل وجهة.

وتشير إلى أنه يوجد 8 وجهات لا تُلزم الحجر الصحي بالاتجاهين أي عند الوصول والعودة إلى أبوظبي للحاصلين على التطعيم، وهي المغرب حيث لا يوجد حجر صحي في كلا الاتجاهين، وروسيا التي لا يوجد فيها حجر صحي للقادمين من الإمارات، ولكنها تفرض حجراً صحياً في حال القدوم إلى روسيا من المملكة المتحدة، إضافة إلى زيوريخ وجنيف في سويسرا، فضلاً عن البحرين وسيشيل واليونان. وتبين الناقلة أنه تم تمديد عروض العيد لغاية 23 مايو، وتوفر «الاتحاد للطيران» أسعاراً مغرية للسفر إلى الوجهات المنضوية تحت قائمة ممرات السفر الآمن، وهي اليونان وسيشل والبحرين.

وكانت «الاتحاد للطيران» أعلنت أنه اعتباراً من 12 مايو الجاري، سيصبح بإمكان المسافرين من أبوظبي، على متن رحلات «الاتحاد للطيران»، التحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد - 19» قبل الوصول إلى المطار. وبعد استكمال الخدمة، يمكن للضيوف التوجه إلى المطار واثقين تماماً من استيفائهم جميع الشروط والمتطلبات الضرورية قبل موعد رحلتهم.