محمد الهواري يحقق حلم تجارة الشاي عبر «الإنترنت»

يوسف العربي (أبوظبي)

حصل محمد الهواري على ماجستير إدارة الأعمال وعمل مديراً تنفيذياً لإحدى شركات التأمين، لكن شغفه بالسفر والاستكشاف دفعه لتأسيس أول مشروع له بعد أن ترك وظيفته. وقام الهواري بتأسيس شركة «فيل جود تي»، الشركة الإماراتية الإلكترونية ذات المفهوم المعاصر والمتخصصة بأنواع الشاي المختلفة من جميع أنجاء العالم. ويقول الهواري لـ «الاتحاد»: إن فكرة المشروع بدأت عندما لاحظ أن أنواع الشاي الرائجة في الإمارات ومنطقتنا العربية تنحصر بين الشاي الأسود والشاي الأخضر، على الرغم من الطيف الواسع من أنواع الشاي المنتشر في جميع أنحاء العالم.

ويضيف: «إدراكاً لأهمية الشاي كتقليد قديم ومتميز لدى سكان المنطقة، سعيت إلى طرح خلطات الأعشاب التي تحفز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في تعزيز الجهاز المناعي وتجديد الطاقة والحيوية». وأشار إلى أنه قام باستخراج رخصة لتجارة الشاي ورخصة ثانية لتعبئته من المنزل، على أن تتم عملية البيع عبر الموقع الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي فكرة جديدة وتعتبر الأولى من نوعها.

صعوبات وتحديات

ويضيف أن البدايات لم تخل من صعوبات وتحديات كبيرة، فحين كان مديراً تنفيذياً في السابق، كان لديه فريق متخصص في التسويق الإلكتروني، لكنه مع تأسيس مشروعه الخاص وجد نفسه مضطراً للتعلم والاشتراك في دورات تدريبية مكثفة حول هذا الأمر.

ولفت إلى أن التدريب على التسويق الإلكتروني كان بمثابة البوابة السحرية التي تتم تطويعها وفق احتياجات المشروع وقدرته على التوسع، حيث إنه كلما زاد استثماره في الإعلانات، وجد المردود في شكل زيادة طلبيات شراء المنتج.

نجاح كبير

وأوضح أن طلبيات الشراء في بداية المشروع كانت محدودة، لذلك كان يضطر إلى توصيلها بنفسه، ومع زيادة الطلبيات بدأ في توظيف مختصين في عملية التسويق والتوصيل والتعبئة.

وبمرور الوقت، تم إتقان عملية التعبئة، لدرجة تصميم عبوات مبتكرة تضم العديد من أنوع الشاي، حيث يستطيع عشاق الشاي اختيار ما يحلو لهم من الصناديق المتنوعة، بما فيها صندوق ديسكفري بوكس، والذي يضمّ 15 نوعاً مختلفاً من الشاي، تشمل إكسترا باتيري ورويبوست وترميريك جلو وموراكن مينت وغيرها. إلى جانب صندوق ماجيك بوكس المصمم للعائلات، والذي يضمّ 18 نوعاً من الشاي الفاخر بنكهات متنوعة، بما فيها أوشن بلو ووايت تي وهونان جرين تي وغيرها.

ولفت أن نجاح المشروع والإقبال عليه خلال العام الماضي، وتحديداً خلال شهر رمضان الفضيل، فاق كل التوقعات المسبقة، حيث بدأ في استقبال طلبيات الجملة من شركات محلية وعالمية والتي أرادت إهداء هذه الصناديق لموظفيها.

وقال: إن العائد الشهري خلال شهر رمضان الماضي بلغ أكثر من 500 ألف درهم عبر الإنترنت، معظمه من السوق المحلية، وذلك قبل افتتاح أي فرع بيع بالتجزئة.

راحة واسترخاء

وحول سبب اختيار الاسم «فيل جود تي» قال الهواري: إن مشروب الشاي طالما ارتبط باعتدال المزاج والاسترخاء، فمع كل رشفة شاي يوجد العديد من الفوائد الصحية، كما يُعدّ الشاي مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة، بما فيها مركبات الفلافونويد التي تدعم الجسم خلال أوقات الصيام، بفضل قدرتها على الاحتفاظ برطوبة الجسم طوال اليوم وتقليل فقدان السوائل».

وقال: إن إطلاق المنتج خلال جائحة كورونا كان مفيداً للغاية، حيث مكث الأفراد في بيوتهم وزادت معدلات إقبالهم على تصفح شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه بعد نحو عام من إطلاق المشروع بدأ في تلقي طلبات الشراكة والاستحواذ، لكنه يفضل المضي قدماً بالعلامة التجارية من خلال التوسع وإطلاق مواقع مخصصة لبيع المنتج في دول الخليج والمنطقة العربية.