إيرباص تكشف أول صورة فضائية عالية الدقة لـ«عين دبي»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

اختار القمر الصناعي Pléiades Neo 3، «عين دبي» لتكون ضمن أول مجموعة من الصور حادة الدقة التقطها القمر فور وصوله إلى مداره، بعد أن تم إطلاقه مؤخراً من قبل شركة إيرباص، التي ترى في هذه الصور بداية حقبة جديدة لكل من التطبيقات الجغرافية المكانية التجارية والحكومية التي تتطلب مستوى عالياً من الدقة والقدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة للأرض.

وتوفر صور Pléiades Neo 3، التي تغطي مجموعة متنوعة من المواقع العالمية وتتميز بزوايا التقاط متنوعة، مستوى مذهلاً من التفاصيل، فمن خلالها يسهل حساب كل كتلة من الحجر الجيري لأهرامات الجيزة، وحتى عدد الأشخاص الذين يزورونها، كما يمكن أيضاً رؤية البناء متعدد الطبقات لقلعة Castel Sant'Angel على مدار العصور، بالإضافة إلى إبراز تفاصيل المناطق الحضرية والعمارة الحديثة وتنوعها الشامل بوضوح في الصور فوق شنغهاي ودبي وواشنطن العاصمة.

ويبلغ ارتفاع هذه العجلة الترفيهية الضخمة والأعلى من نوعها في العالم 210 أمتار، وتتميّز بإطلالة رائعة على أفق دبي، إذ تقع قبالة الواجهة البحرية لمشروع «جميرا بيتش ريزيدنس».