كندا تكشف عن برنامجها التجاري في إكسبو 2020 دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت قنصلية كندا العامة في دبي البرنامج التجاري لكندا في إكسبو 2020 دبي، والذي يركز على التكنولوجيا والطاقة والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والابتكار والتعليم والخدمات اللوجستية.

وجاء إعلان جان فيليب لانتو، القنصل العام لكندا في دبي والإمارات الشمالية، بحضور معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، خلال حفل أقيم في«آي سي دي بروكفيلد بليس» بمركز دبي المالي العالمي.

وأكد لانتو على أهمية الشراكة مع المؤسسات الإماراتية، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 سيكون أول فرصة للتواصل مع العالم في فترة ما بعد الجائحة، كما سيكون حافزاً لمبادرات التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أنه من خلال التعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة دبي وبدعم من مجالس الأعمال الثنائية، سنحقق أهدافنا المشتركة لزيادة التجارة وتوسيع الابتكار بين بلدينا».

كما أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إطلاق البرنامج يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكندا، مشيراً إلى أهمية الخطوة في ترسيخ أواصر التعاون الثنائي وتأسيس شراكات اقتصادية ناجحة تعود بالفائدة على مجتمعي الأعمال في البلدين.

ولفت بوعميم إلى أن كندا تحتل حالياً المرتبة 39 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي، حيث بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وكندا خلال العام 2020 حوالي 6.7 مليار درهم، لافتاً إلى أن البرنامج الجديد للقاءات الأعمال الثنائية بين الإمارات وكندا، والمشاركة الكندية في معرض إكسبو 2020 دبي سيساهمان في دعم الجهود المشتركة للتعافي الاقتصادي، وفتح آفاق التعاون العابر للحدود بما يحقق مصالح الطرفين.

وسيتضمن برنامج كندا في إكسبو2020 التجاري عدداً من المبادرات يتم احتضانها قبل وأثناء إكسبو 2020، وهو مبني على ثلاثة محاور تتمثل في التنوع والابتكار والمستقبل، حيث، ستطلق خدمة المفوض التجاري الكندي برنامجاً تجارياً افتراضياً بين الشركات في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020، بالتعاون مع مجلس الأعمال الكندي الإماراتي ومجلس الأعمال الكندي العربي ومجلسي الأعمال الكنديين في دبي وأبو ظبي، وسيوفر البرنامج لقاءات حسب الطلب بين مؤسسات الأعمال في كندا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.