الشارقة تبحث فرص التعاون مع مستثمرين صينيين

الشارقة (الاتحاد)

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، جلسة افتراضية مؤخراً تحت عنوان: «الفرص الاستثمارية بين الشارقة والصين»، بالتعاون مع شركة (China Offshore) الصينية، قدّمت من خلالها فرص التعاون في 6 قطاعات حيوية في الإمارة لنخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين الصينيين.

وتناولت الجلسة الافتراضية، الذي نظمها المكتب خلال مشاركته في فعاليات «القمة الصينية للاستثمارات الخارجية»، الفرص الاستثمارية القائمة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية والتعليمية، كما سلطت الضوء على مزايا الاستثمار وفرص النمو في إمارة الشارقة التي توفرها كمنصة متكاملة للشركات الراغبة بتوسيع أعمالها، بما فيها الخدمات التي يقدمها مكتب (استثمر في الشارقة) لتشجيع الاستثمارات في قطاعات متنوعة بالإمارة، وتسهيل عمليات تأسيس الأعمال للشركات في مختلف أنحاء الإمارة ومناطقها الحرة من خلال مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد).

وشارك في الدورة الحادية عشر للقمة، التي نظمتها شركة (Offshore China) افتراضياً، والتي تعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في الصين، نحو 500 من المسؤولين الصينيين والدوليين المتخصصين في تيسير حركة رؤوس الأموال حول العالم، والمناطق الحرة، والاستثمارات الخارجية عبر الأسواق العالمية.

وشارك في الجلسة كل من محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وعلي سعيد بوزنجال مدير إدارة التحول الرقمي، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومروان صالح العجلة مدير ترويج الاستثمار في مكتب (استثمر في الشارقة)، ومدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، في حين أدار الجلسة ماثيو سمنر، مدير آسيا، مجموعة «MX Media».

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين عام 1984، أصبحت الدولة أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة بين البلدين أسهمت في تعزيز آفاق التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية.