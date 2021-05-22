تغييرات في المناصب القيادية بموانئ دبي العالمية

دبي (الاتحاد) - أعلنت موانئ دبي العالمية عدداً من التغييرات في المناصب الإدارية العليا بدولة الإمارات، حيث تم تعيين عبدالله بن دميثان بمنصب المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا، متسلماً مهام محمد المعلم، الذي تمت ترقيته ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية.





وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «شكلت موانئ دبي العالمية، ولا تزال، جزءاً رئيساً من قصة النجاح الاقتصادي لدبي، حيث تساهم في أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. كما يستقطب كل من ميناء جبل علي وجافزا ما يقارب من ربع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، مما يساهم في خلق أكثر من 135 ألف وظيفة. وأنا على ثقة تامة من أن عبدالله بن دميثان، بقدراته القيادية، سينقل مكانة موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، إلى مستويات أعلى من النمو. وهنا، أتقدم بجزيل الشكر لمحمد المعلم لما قدمه من إنجازات رائدة في دوره السابق، وأتطلع إلى مواصلة العمل معه عن قرب في منصبه الجديد».