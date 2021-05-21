إنجاز 60% من أعمال البنية التحتية بجزيرة «الجبيل»

سيد الحجار (أبوظبي)

أنجزت شركة الجبيل للاستثمار أكثر من %60 من أعمال البنية التحتية بمشروع تطوير جزيرة الجبيل، الواقعة بين جزيرتي ياس والسعديات، بتكلفة تطوير إجمالية تقدر بـ5 مليارات درهم.

وقال منير حيدر الرئيس التنفيذي للشركة لـ «الاتحاد»: إن ميزانية البنية التحتية بالمشروع تتجاوز 700 مليون درهم، شاملة الحدائق، موضحاً أن الشركة أرست حتى الآن عقوداً بقيمة تتجاوز 400 مليون درهم، فيما يتوقع ترسية عقود جديدة خلال العام الحالي تتعلق بمحطات الكهرباء.

وسيتم تطوير المشروع كمنطقة استثمارية على مساحة 400 هكتار، ويوفر نحو 850 فيلا وتاون هاوس وشقة سكنية، وسيمتد المشروع على واجهة بحرية يبلغ طولها 13 كيلومتراً، ويتوقع أن تحتضن جزيرة الجبيل عند الانتهاء من إنجازها ما بين 6500 إلى 7 آلاف ساكن، وذلك بحلول عام 2024.

ولفت حيدر إلى أن شركة جزيرة الجبيل للاستثمار أرست مؤخراً عقد المرحلة الأولى من مشروع بناء الفلل البالغ عددها 300 فيلا على شركة الإنشاءات العربية ACC لتكون المقاول المنفذ لخطط تطوير الجزيرة، موضحاً أن قيمة العقد تفوق 800 مليون درهم.

الأعمال الإنشائية

ولفت إلى بدء الأعمال الإنشائية لبناء الـ300 فيلا مؤخراً، حيث يتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الأخير من عام 2023، موضحاً أن المرحلة الثانية ستضيف 150 إلى 200 وحدة سكنية، وستتم ترسيتها قريباً.

ولفت حيدر إلى أن نمو المبيعات بالمشروع جاء بسبب الموقع المتميز للجزيرة، حيث تعد «الجبيل» من أهم المواقع الطبيعية والاستراتيجية للسوق العقاري في أبوظبي، كما أن الخطة الحضرية التي وضعتها جزيرة الجبيل تحقق قمة مضافة للسوق العقاري.

وأكد حيدر أهمية المبادرات التي تم إقرارها مؤخراً في دعم النشاط بالسوق العقاري في أبوظبي، مثل إلغاء وتخفيض الرسوم وتوفير التمويل، مشيراً إلى أهمية تواصل استحداث قوانين ولوائح جديدة لتعزيز الاستثمار بالقطاع العقاري ومنح القطاع الخاص المزيد من الفرص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر حيدر أن مشروع تطوير جزيرة الجبيل يوفر نحو 800 إلى 850 وحدة سكنية، موزعة ما بين نحو 500 فيلا وقطعة أرض، و150 شقة، ونحو 200 إلى 250 تاون هاوس، موضحاً أن عدد الفلل يشمل كذلك قطع الأراضي التي تم بيعها.

وأشار إلى وجود مرونة في مبيعات قطع الأراضي والفلل، بناء على متطلبات المشترين، حيث يفضل بعض العملاء شراء الأراضي ومباشرة البناء ذاتياً، فيما يفضل آخرون شراء الفلل الجاهزة.

وأوضح أن أسعار التاون هاوس تبدأ من 1.5 مليون درهم، فيما تبدأ أسعار الفلل من 3 ملايين درهم، وترتفع الأسعار لنحو 10 أو 11 مليون درهم بناءً على المساحات والموقع والإطلالة.

وأوضح حيدر أن مشروع تطوير جزيرة الجبيل يتميز بانخفاض الكثافة السكانية، فيما يتعلق بمساحة الأرض المخصصة لكل فيلا، ومن حيث المساحات المتباعدة بين الفلل، مشيراً إلى أن الفيلا المؤلفة من 4 غرف تقع على مساحة 1000 إلى 1200 متر مربع، حيث تتراوح نسبة البناء بين 30 إلى 35% فقط من مساحة الأرض.

وعن تأثير الجائحة على طبيعة ونوعية المشاريع العقارية، قال حيدر: إن الشركة أخذت بعين الاعتبار منذ بدء تصميم المشروع أهمية التخطيط الحضري، وتوفير مساحات جيدة للفلل والمساحات المتباعدة بين الوحدات، وتوفير المساحات الخضراء، موضحاً أن هذا التوجه كان قبل الجائحة، ثم جاءت الجائحة لتزيد اهتمام العملاء على هذه المتطلبات من حيث المساحات والتصاميم، وهو ما انعكس على الطلب المتزايد على شراء الوحدات بالجزيرة.

زيادة المبيعات

وقال: «لاحظنا طلباً متزايداً وزيادة بالمبيعات منذ بداية الجائحة، مع زيادة اهتمام الكثيرين بالسكن في مناطق مستدامة وتوفر مساحات واسعة تتناسب مع متطلبات العمل والدراسة من المنزل بعد الجائحة».

وأضاف أن تصاميم الفلل توفر بيئة مناسبة للعيش وأيضاً العمل عن بُعد، فضلاً عن توفر الأنظمة الإلكترونية التي تساعد على العمل والدراسة عن بُعد.

وأوضح أن جزيرة الجبيل ستضم كذلك السوق التجاري، حيث تجري حالياً أعمال التصميم، تمهيداً لترسية العقود نهاية العمل الحالي، موضحاً أن سوق الجبيل، سيضم فندقاً، وعدداً من المطاعم والمنافذ التجارية، ونادياً شاطئياً، ومركزاً لرجال الأعمال، ونادياً رياضياً، وآخر اجتماعياً، إلى جانب عدد من المدارس ومحلات السوبر ماركت والحضانات والعيادات.

وأضاف أن السوق يتضمن 30 ألف متر مربع، وسيضم شققاً سكنية ومحالا تجارية ومرافق خدمية ومجتمعية.

ممشى القرم

أكد منير حيدر أهمية ممشى القرم الذي تم افتتاحه بجزيرة الجبيل خلال يناير 2020، في زيادة التوعية والإدراك بأهمية غابات أشجار القرم والتنوع البيئي الغني في إمارة أبوظبي. وأوضح أن المنتزه حقق نجاحاً كبيراً، حيث استقطب سكان المنطقة وزوارها لاستكشاف غابات القرم، مشيراً إلى أنه تمت إعادة افتتاح الممشى خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد نحو 6 أشهر من الإغلاق خلال فترة الجائحة العام الماضي.

ويعتبر المنتزه بيئة حاضنة وجاذبة لـ 60 نوعاً من الطيور، و5 أنواع من السلطعون، بالإضافة إلى العديد من الأسماك والسلاحف البحرية.