ارتفاع الاستثمار الأجنبي بالمكسيك

مكسيكو سيتي (د ب أ)

تلقت الشركات المكسيكية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي منذ أكثر من 20 عامًا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد المكسيكية يوم الخميس أن إجمالى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يناير إلى مارس بلغ 11.9 مليار دولار.

وقالت الوزارة إنه يمثل أعلى رقم في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من أي عام منذ 1999، وزيادة بنسبة 14.8% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المكسيك في عام 2020 بالكامل حوالي 29 مليار دولار، بانخفاض 11.7 % عن العام السابق.