هذا ما خسره إيلون ماسك منذ يناير

تلقى إيلون ماسك رئيس شركة تسلا ضربة مزدوجة خلال الفترة القليلة الماضية أولها بتراجع ترتيبه بين كبار الأثرياء في العالم حيث يحتل حاليا المركز الثالث في قائمة بلومبرج للمليارديرات التي نشرت يوم الاثنين، بعد أن اعتلى عرش هذه القائمة في فبراير الماضي. ويرتبط الانخفاض في ثروة رائد الأعمال المولود في جنوب أفريقيا بالصعود والهبوط في أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، التي يملك فيها حصة كبيرة.

وتراجع سهم "تسلا" يوم الأربعاء، إثر أنباء تباطؤ المبيعات في الصين، وموجة البيع الحادة لأسهم التكنولوجيا وأصول العملات المشفرة.

أسهم شركة السيارات الكهربائية، التي يقودها إيلون ماسك، أغلقت متراجعة بنسبة 2.5% عند 653.46 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 8 مارس.

بذلك، فقدت "تسلا" حوالي 300 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أواخر يناير، عندما كانت أكبر - لوقت قصير - من عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك". حتى أن زيادة كاثي وود رئيسة "آرك إنفستمنت مانجمنت"، المتفائلة بقوة بصعود "تسلا"، لحصتها في الشركة الأسبوع الحالي فشلت في تحسين المعنويات.

وقالت بلومبرج إن ثقة المستثمرين بـ"تسلا" انخفضت مؤخراً نتيجة مجموعة من الانتكاسات الشهر الحالي، مثل حوادث الاصطدام في الصين وأميركا، والبيانات التي تلقي بالشك حول النمو في الصين التي تُعدُّ سوقاً رئيسة للسيارات، فضلاً عن تأخر بدء الإنتاج في مصنع ألمانيا، وكذلك تعاظم المنافسة من شركات السيارات التقليدية، والضغوط من النقص العالمي في أشباه الموصلات. وعليه، ليس من الصعب رؤية لما تتجه أسهم "تسلا" نحو أكبر تراجع شهري منذ مايو 2019.