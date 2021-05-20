الصايغ يترأس اجتماع لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير

أبوظبي (وام)

عقدت لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير اجتماعها برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

ورحّب معاليه بأعضاء اللجنة وبالأعضاء الجدد، وأكد على أهمية دور اللجنة في تعزيز الرقابة على الصادرات، ودعم شؤون مجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات ذات الصلة، وبجهود المكتب التنفيذي التابع لها في القيام بدور المنسق الوطني للعقوبات المالية المستهدفة، متمنياً التوفيق للجميع في أعمال الاجتماع.

من جهته، استعرض طلال محمد الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع جدول أعمال الاجتماع، وشمل عرضاً عن المهام والمسؤوليات المسندة مؤخراً للجنة والمكتب التنفيذي التابع لها، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 في شأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله.

وفي ختام الاجتماع، أشاد معالي الصايغ بالدور الفعال لأعضاء اللجنة، وأكد على أهمية استمرار دعم مهامها لتلبية التزامات الدولة، معربا عن امتنانه للمشاركين لما يبذلوه من جهود متضافرة لضمان قيام اللجنة بالمهام والمسؤوليات المناطة بها.