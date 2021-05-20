الودائع الحكومية ترتفع 8.5 مليار درهم خلال مارس

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 8.5 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 3.1% خلال شهر مارس 2021، ليصل رصيدها إلى 278.9 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها في شهر فبراير 2021 الذي كان يبلغ 270.4 مليار درهم، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وزادت الودائع المصرفية الإجمالية لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 0.2% خلال شهر مارس 2021 لتبلغ 1.881 تريليون درهم، مقارنة مع 1.878 تريليون درهم في فبراير الذي سبقه.

وأما الائتمان المصرفي، فقد سجل انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 1.3% ليستقر رصيد القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك عند 1.754 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 1.777 تريليون درهم في نهاية فبراير 2021.

ونتيجة لذلك، انخفضت بشكل طفيف إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 0.1% لتبلغ 3175 تريليون درهم بنهاية مارس 2021، مقارنة مع 3.179 تريليون درهم في الشهر الذي سبقه.

وأما القاعدة النقدية، فقد ارتفعت 2.5% لتبلغ 437.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 426.3 مليار درهم في الشهر الذي سبقه.