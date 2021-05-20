المزروعي يترأس وفد الدولة في اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي

أبوظبي (وام)

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري الخاص بمبادرة «سماء نظيفة للغد» والذي ينظمه منتدى الاقتصاد العالمي، افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور معالي روبرت كورتس وزير الطيران البريطاني.

وتأتي مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع تأكيداً على دورها الريادي في ملفات تغير المناخ بشكل عام وتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران من خلال استخدام الطاقة المستدامة والطاقة المنخفضة الكربون بشكل خاص، وإدراكاً لأهمية موضوع الوقود المستدام والمنخفض الكربون أصبح على رأس أولويات دولة الإمارات في إطار التزامها بتطبيق خطة التعويض عن الكربون في قطاع الطيران، حيث يأتي الوقود المستدام والمنخفض الكربون أحد أهم الوسائل التي ستدعم مستقبل مكانة الإمارات مركزاً رائداً للطاقة المستدامة على مستوى المنطقة.

ويؤكد الاجتماع دعم الدولة للمبادرات العالمية التي تطمح لإيجاد حلول مبتكرة في التقليل من الأثر البيئي السلبي للمناخ بما فيها في مجال الطاقة المستدامة، ودعمها الكبير للحكومة البريطانية في جهودها في الاجتماعات المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ والتي ستعقد في نوفمبر المقبل في مدينة جلاسكو.