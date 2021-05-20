«مالية الشارقة» تربط «تحصيل» مع محافظ الدفع العالمية

الشارقة (الاتحاد)

دشّنت دائرة المالية المركزية بالشارقة، إجراءات الربط والتكامل بين نظام الإيصال الذكي «تحصيل» الذي طورته الدائرة، ومحافظ الدفع الرقمي العالمية آبل باي «»Apple Pay، وجوجل باي «Google Pay»، وسامسونج باي «Samsung Pay»، وذلك بالتعاون مع بنك المشرق، للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية.

وحضر حفل التدشين الذي أقيم في مقر الدائرة، وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، إلى جانب موظفي الإدارات العليا وفريق عمل المشروع في المالية المركزية.

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات القيادة الحكيمة، نعمل في دائرة المالية المركزية بالشارقة، على تمكين التحول التقني الذكي، وتقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، بما يسهم في التخفيف على المتعاملين، وزيادة كفاءة الإجراءات المتبعة، ويحقق للحكومة الرشيدة موارد مالية مستدامة».

وأكد الصايغ أن تدشين هذه الخدمة سيمنح نحو مليوني متعامل مسجل في نظام «تحصيل» خياراً أسهل وأسرع لإنجاز دفع رسوم معاملاتهم الحكومية والخاصة، مضيفاً أن الدائرة تعمل دائماً على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، بما يواكب أحدث التطورات التقنية العالمية، ويمنح في الوقت نفسه المتعاملين المزيد من الخصوصية والأمان مع إتاحة الخدمة على مدار الساعة.