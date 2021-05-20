جمارك دبي و«الاتحادية للجمارك» تستضيفان «المشغل الاقتصادي المعتمد»

دبي (الاتحاد)

تستضيف جمارك دبي النسخة الخامسة من مؤتمر منظمة الجمارك العالمية لبرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، والذي يقام افتراضياً على مدار ثلاثة أيام بين 25 و27 مايو الجاري بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك.

ويهدف المؤتمر إلى جمع كافة الأطراف المعنية بحركة التجارة العالمية لبحث تطوير أطر التعاون في مجال تأمين البضائع وإدارة المخاطر وعمليات التخليص الجمركي واستيعاب نماذج اقتصادية جديدة ضمن البرامج الوطنية للمشغّل الاقتصادي المعتمد وإدماج الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية بكافة مكوناتها الفاعلة بالمنظومة الاقتصادية الدولية.

ويخصص المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية التي تتناول استدامة سلاسل الإمداد والتوريد وتنسيق الجهود بين المنظمات الدولية والهيئات الجمركية وتوسيع نطاق عمل برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد ليشمل الأطراف الفاعلة في منظومة التجارة الإلكترونية ودرء المخاطر الجديدة التي تتهدد التجارة العالمية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن دبي تحتل موقعاً متقدماً في اعتماد أنظمة تسهيل التجارة وتبادل البيانات مع المنظمات والحكومات وبناء الشراكات الاستراتيجية في إطار اتفاقيات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، معتبراً أن اختيار دبي كمقر الاستضافة النسخة الافتراضية للمؤتمر يحمل دلالات على الثقة التي نالتها الإمارة كمركز مهم للتجارة العالمية وكشريك يعتدّ به لتعزيز تبني برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد حول العالم.