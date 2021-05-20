غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع جورجيا

رأس الخيمة (وام)

بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال استقبالها باتا كالاندادزي سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة سبل تعزيز التعاون التعاون لزيادة معدل التبادل التجاري وتعزيز الأنشطة الاستثمارية بين الجانبين. ورحب محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، بهذا اللقاء كونه يشكل منصة لإيجاد شراكات فاعلة بين الطرفين، مؤكداً أن اللقاء يعد انطلاقة نحو مزيد من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين رأس الخيمة وجورجيا، ولافتاً إلى أهمية إتاحة الفرصة لرجال الأعمال لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة.