«كوندور» الألمانية تجد ضالتها

فرانكفورت (د ب أ)- أعلنت شركة كوندور الألمانية للطيران في مدينة فرانكفورت اليوم الخميس عثورها على مستثمر جديد.

وأوضحت كوندور، التي حصلت على مساعدات إنقاذ حكومية، أن من المنتظر أن يستحوذ صندوق إدارة الثروات «اتيستور» على 51% من أسهمها، مقابل ضخ استثمارات قوية في الشركة.

وأضافت كوندور أن الصندوق سيقدم 200 مليون يورو نقدا لرأس مال الشركة، بالإضافة إلى توفير 250 مليون يورو أخرى لتحديث أسطول المسافات البعيدة.

ومن المنتظر، وفقا لبيان الشركة، أن يتم الإبقاء على إجمالي الوظائف لديها البالغ عددها 4050 وظيفة.

كانت كوندور تجنبت إفلاسا وشيكا العام الماضي.

وفشلت في اللحظة الأخيرة عملية الاستحواذ على كوندور، التي كانت مملوكة لمجمع توماس كوك العملاقة المنهارة، من قبل شركة (بي جي إل) البولندية للنقل الجوي، بسبب اندلاع جائحة كورونا ربيع 2020. وتأسس صندوق «اتيستور» من قبل المستثمر الألماني يان-كريستوف بيترز في عام 2012، وبحسب بيانات الصندوق فإنه يدير ثروة يقارب حجمها 5.5 مليار يورو غالبها من مؤسسات جامعية ومكاتب عائلية.

