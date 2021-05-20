رئيس تنفيذي جديد لـ«أدنوك للتوزيع»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «أدنوك للتوزيع» اليوم عن تعيين المهندس بدر سعيد اللمكي في وظيفة الرئيس التنفيذي للشركة، حيث سيتولى مهامه الجديدة اعتباراً من 27 مايو 2021. يمتلك المهندس بدر اللمكي عشرين عاماً من الخبرة في مجال النفط والغاز، وكفاءة الطاقة، والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى قطاع المرافق.

وكان يشغل أيضاً مهام إدارية عليا في شركة مصدر، وقام بدور أساسي في بناء محفظة استثمارات الشركة في الطاقة المتجددة في 25 دولة، حيث قاد عدداً من أبرز مشاريع الشركة. كما شغل مؤخراً وظيفة الرئيس التنفيذي في شركة تبريد، المدرجة في سوق دبي المالي.

وقبل ذلك، عمل المهندس اللمكي في شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)، إحدى شركات مجموعة أدنوك، حيث نجح في إدارة تنفيذ مبادرة استراتيجية لزيادة إنتاج الشركة اليومي من النفط.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة أدنوك للتوزيع: «يسعدني الترحيب بانضمام الأخ المهندس بدر اللمكي الذي يمتلك خبرة متميزة كرئيس تنفيذي متمرس حقق نجاحاً في كل المواقع القيادية التي شغلها مؤخراً، حيث ينضم إلى أدنوك للتوزيع فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الذكي مع التركيز على تقديم أفضل خدمات التزود بالوقود لعملائنا وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا».

وسيحل المهندس بدر اللمكي محل أحمد الشامسي. وبهذه المناسبة، أعرب مجلس إدارة الشركة عن الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي بذلها الشامسي خلال فترة عمله في «أدنوك للتوزيع».