بنك مركزي عربي يتجه لعطاءات العملة الصعبة

الخرطوم (رويترز) - قال بنك السودان المركزي في بيان اليوم الخميس إنه بصدد إطلاق نظام لعطاءات العملات الأجنبية في إطار تعويم مرن ومحكوم للجنيه السوداني.

وأضاف أن البنوك السودانية ومكاتب الصرافة اشترت عملات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار منذ خفض قيمة الجنيه في فبراير والذي جعل السعر الرسمي متفقا مع سعر السوق السوداء.