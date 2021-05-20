اتهام شركة "إي واي" بارتكاب أخطاء "كارثية"

اتهم نائب رئيس لجنة البرلمان الألماني المكلفة بتقصي الحقائق في واقعة شركة وايركارد لخدمات الدفع، شركة «إرنست آند يونج» للاستشارات والمراجعة، بارتكاب أخطاء جسيمة في واقعة الشركة المفلسة.

وقال النائب، هانز ميشيلباخ، الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الخميس إن «إرنست آند يونج» قامت بـ «أنشطة تدقيق كارثية».

وأعرب ميشيلباخ عن اعتقاده بأن «الموقف النقدي الذي يتعين على كل مراجع أن يتخذه من حيث المبدأ، غاب تماماً، والسؤال الآن هو ما إذا كان الأمر يتعلق هنا بفساد أو بجوانب أخرى»، ورأى أن هذا الأمر يجب أن تقيمه المحاكم في نهاية المطاف.

كانت اللجنة استمعت في جلسة مغلقة في وقت سابق إلى تقرير المحقق الخاص مارتين فامباخ عن عمل شركة «إي واي» التي تولت مراجعة البيانات المالية السنوية لوايركارد على مدار سنوات يُعْتَقَد أن وايركارد قامت خلالها بتزوير ميزانياتها العامة حسب تحقيقات الادعاء العام الألماني.

وقال ينس تسيمرمان، المختص بالسياسة المالية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن السؤال ما يزال مفتوحاً: «كيف أمكن حدوث أن شركة مراجعات بمثل هذه الخبرة ترتكب مثل هذه الأخطاء الجسيمة التي أدت في النهاية إلى صورة خاطئة تماماً عن ميزانية وايركارد وموقفها المالي؟» وأشار إلى أن المستثمرين وجزءاً من أعضاء مجلس الإشراف استخلصوا نتائج خاطئة بناء على هذه الأخطاء.