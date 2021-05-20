4.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم، تسجيل 1158 مبايعة بقيمة 2.9 مليار درهم، منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 874.43 مليون درهم، و1038 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.03 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 279 مليون درهم في منطقة ورسان الثانية تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 379 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 132 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 98 مبايعة بقيمة 174 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.15 مليار درهم، منها 69 رهونات أراضي بقيمة 312.04 مليون درهم، و306 رهونات فلل وشقق بقيمة 842.66 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 142 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 132 مليون درهم. وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 83.49 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 17 مليون درهم.