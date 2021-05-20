ماذا تعرف عن أصفر مفاعل نووي في العالم؟

أبوظبي (الاتحاد) كشف التحالف الذي تقوده شركة رولز رويس، والذي يقوم بإنشاء محطة طاقة نووية صغيرة سلمية تُعرف باسم المفاعل المعياري الصغير (SMR)، عن أحدث تصميم له وعن تحقيق زيادة في الطاقة مع اكتمال مرحلة التطوير الأولى في الوقت المحدد ووفق الميزانية المخصصة له.

كما أعلن التحالف أنه يهدف إلى أن يكون هذا التصميم أول تصميم يتم تقييمه من قبل الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2021، مما سيبقيه على المسار الصحيح لإكمال الوحدة الأولى أوائل عقد 2030 وسيتم بناء ما يصل إلى 10 وحدات بحلول عام 2035.

ومع تطور وتحسين تصميم محطة الطاقة، تم اتخاذ أكثر من 200 قرار هندسي رئيس خلال هذه المرحلة الأخيرة، حيث قام الفريق بتحسين معايير التكوين والكفاءة والأداء، مما أدى إلى زيادة سعة الطاقة المتوقعة، ودون تكلفة إضافية، من 440 ميجاواط إلى 470 ميجاواط.

ويتميز التصميم المحدث بسقف جمالي متعدد الأوجه مع سد يحيط بمحطة الطاقة ليتكامل مع المناظر الطبيعية المحيطة كما يتميز بمبنى أصغر، بفضل النجاحات في تحسين استخدام المساحة الأرضية.

طاقة منخفضة الكربون

وأوضح باتريك ريجيس، الرئيس التنفيذي لدى شركة رولز رويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذا مهم بشكل خاص للبلدان التي تتطلع إلى تسريع إنتاجها من الطاقة باستخدام طاقة منخفضة الكربون.

وأضاف قائلاً: «تمثل المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) حلا مثاليا لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي، لا سيما تلك التي تركز على مصادر الطاقة المستدامة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. لقد نما عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي أربعة أضعاف خلال 40 عاما، وبشكل مماثل زاد الطلب على الطاقة أيضا».

تقليل التكاليف

ويخفض تصميم محطة الطاقة التكاليف باستخدام تقنية الطاقة النووية القياسية المستخدمة في 400 مفاعل حول العالم، لذلك لا يلزم إنشاء نماذج أولية للمشروع. ويتم تصنيع مكونات محطة الطاقة على شكل وحدات في المصانع، قبل نقلها للتجميع السريع داخل مظلة مقاومة للعوامل الجوية. وهذا يشابه ظروف التصنيع بالمصنع للأنشطة الدقيقة مما يقلل من التكاليف عن طريق تجنب أي توقف أو تعطل بسبب الظروف الجوية. ويضمن التسلسل الكامل للإنتاج زيادة في الكفاءة باستخدام عمليات مبسطة وقياسية للتصنيع والتجميع، مع تنفيذ 90٪ من الأنشطة في ظروف المصنع، مما يساعد على المحافظة على جودة عالية للغاية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة استخدام جميع مخلفات الحفريات في الموقع لبناء السد، مما يلغي الحاجة إلى إزالة الأنقاض والأتربة من الموقع.

تغير المناخ

وقال توم سامسون، الرئيس التنفيذي لتحالف المفاعلات المعيارية الصغيرة البريطاني: «تعدّ الطاقة النووية حلاً رئيساً للتصدي لتغير المناخ، وتأمين الانتعاش الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة. وللقيام بذلك يجب أن تكون تلك الطاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وقابلة للاستثمار. إن الطريقة التي نقوم فيها بتصنيع وتجميع محطات الطاقة تقلل من تكلفتها لتصبح قابلة للمقارنة مع طاقة الرياح البحرية حيث تبلغ حوالي 50 جنيها إسترلينيا لكل ميجاواط ساعي. ومع وصولنا إلى نهاية المرحلة الأولى، أنا فخور بتصميم فريقنا لمنتج يمكن تسويقه لتوفير الحجم المطلوب الذي يمكن أن يكون جزءًا رئيسا من جهود تخفيض انبعاثات الكربون في العالم».