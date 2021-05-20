«نخيل» تكشف عن تفاصيل «مروج الفرجان»

دبي (الاتحاد) أطلقت شركة نخيل، مجمعها السكني الجديد «مروج الفرجان» الذي يضم 418 فيلا في منطقة الفرجان في دبي.

يقع مشروع مروج وسط منطقة الفرجان وعلى مقربة من مركز البافيليون ونادي الفرجان ومحطة مترو دبي، حيث يسهل الوصول إليه من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد ومول ابن بطوطة.

وتضم المرحلة الأولى من مشروع مروج الفرجان 314 فيلا من أربع غرف نوم و 104 فيلات من خمس غرف نوم، بمساحات إجمالية تبلغ خمس ملايين قدم مربعة تقع وسط مساحات خضراء منسقة وممرات جميلة، وتتخللها مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المخصصة للسكان.

ويوفر كل منزل سكن عائلي عالي الجودة بلمسات عصرية ونوافذ تمتد من الأرض إلى السقف، فضلاً عن المساحات الواسعة والحمامات الراقية داخل الغرف ومرافق خاصة بالعاملات المنزليات وحديقة خاصة وكراج للسيارات مع نقطة شحن للمركبات الكهربائية وتمديد أنابيب الغاز.

ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية العام الحالي لتكتمل عام 2024.

يذكر أن 1700 متعامل لدى نخيل استثمروا بالفعل في منطقة الفرجان التي تمتد بمساحة 560 هكتارا ويسكنها حوالي 26 ألف نسمة حاليا. ويأتي مشروع مروج الفرجان لينضم إلى 1700 فيلا وتاون هاوس و2800 شقة سكنية في المنطقة.

تصل مساحات البناء في مروج الفرجان إلى 4024 قدما مربعة، وتضم الفيلات أربع أو خمس غرف نوم مع بهو كبير وغرف واسعة للمعيشة والترفيه ونوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف مع خيارات للمطابخ المفتوحة أو المغلقة وغرف للمساعدات المنزليات ومساحات واسعة للتخزين وكراج يتسع لثلاث سيارات وحديقة خلفية خاصة ومناطق منسقة أمام وجانب المنزل. كما يتاح خيار إضافة غرفة للسائق في المنازل التي تضم خمس غرف نوم.

وتحتوي غرفة النوم الرئيسة على غرفة ملابس وحمام واسع متكامل المرافق وشرفة مظللة، فيما تحتوي غرف النوم الأخرى على حمامات وخزائن. كما يحتوي الطابق الأول على غرفة عائلية ومنطقة للدراسة ومطبخ صغير. تبدأ الأسعار من 2.9 مليون درهم.