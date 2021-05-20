للحصول على دولارات في لبنان.. إليك الطريقة

بيروت (رويترز) - يطلق لبنان الذي انهارت عملته بفعل أزمة مالية عميقة برنامجا للحصول على الدولارات عبر البنوك بسعر مماثل للمستويات التي يعرضها المتعاملون غير الرسميين.

كان الرئيس ميشال عون قال في مارس إنه من المقرر السماح للبنوك بإجراء المعاملات بأسعار السوق، لكن البنك المركزي اللبناني لم يصدر آليات لنظام الصرف إلا في الأسابيع الماضية.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس إن اللبنانيين الذين يريدون الحصول على دولارات يمكنهم التسجيل لشراء العملة الأميركية بسعر 12 ألف ليرة للدولار من البنوك المشاركة في الفترة من 21 إلى 25 مايو. وقال إنهم سيحصلون على الدولارات في 27 مايو.

ولم يذكر ما إذا كان العملاء سيتمكنون في المستقبل أيضا من استخدام منصة «الصيرفة» الجديدة للبنك المركزي للحصول على الليرة اللبنانية عند بيع الدولار بسعر مماثل.

كانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019. ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، إذ بلغ نحو 12800 اليوم. وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900.

أسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.

