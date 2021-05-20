إمدادات إيران تُغرق أسواق النفط

لندن (رويترز) - تتجه أسعار النفط اليوم الخميس لتسجيل ثالث خسارة يومية، وذلك يعد أن قال دبلوماسيون إن تقدما أُحرز في اتجاه إبرام اتفاق لرفع العقوبات على إيران، مما قد يدعم إمدادات الخام.

ونزل خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 65.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.05 بتوقيت جرينتش. وتراجع الخام الأميركي 1.08 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 62.28 دولار للبرميل. وخسر كلا العقدين حوالي ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

أحرزت القوى الأوروبية والولايات المتحدة وإيران تقدما في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن النفط الإيراني.

وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي يقود المحادثات أمس الأربعاء إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع تأجيل المفاوضات.

وقال محللون من بي.في.إم «مع توقع أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط جيدا في بقية العام وفي 2022، مجموعة المنتجين (أوبك+) في وضع مريح نسبيا للتعامل مع زيادة الإنتاج الإيراني دون أن تتقوض عملية إعادة التوازن النفطي».

ومما دعم الأسعار في التعاملات المبكرة، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.6 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 886 ألف برميل.

وقال بنك ي.بي.إس السويسري إنه يتوقع انخفاض مخزونات النفط لمستويات ما قبل كوفيد-19 بحلول منتصف العام مع بلوغ سعر الخام 75 دولارا في النصف الثاني منه.

