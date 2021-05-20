7 توصيات لحماية بياناتك من هجمات «الفدية»

دبي (الاتحاد) يتردد في هذه الآونة الحديث عن الهجمات الإلكترونية باستخدام برمجيات الفدية التي تعرضت لها شركات عدة أبرزها كولونيال بايبلاين الأميركية ما أدى لتوقف نصف إمدادات النفط بالولايات المتحدة. وبرامج الفدية هي نوع من البرمجيات الضارة «الخبيثة» التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون لإصابة أجهزة الكمبيوتر والشبكات بفيروسات تعمل على حجب الوصول إلى النظام أو تشفير البيانات.

ومقابل فك تشفير البيانات، يطلب المجرمون الإلكترونيون مبلغ فدية من ضحاياهم، قد تصل إلى ملايين الدولارات، خاصة إذا كان المهاجم يعلم أن البيانات المحجوبة تمثل خسارة مالية كبيرة للمؤسسة التي تعرضت لهجوم.

وتوصي شركة كاسبرسكي باتباع 7 خطوات لحماية البيانات من برمجيات الفدية وهي:

-حافظ دائما على تحديث برمجيات الأعمال والتطبيقات على جميع الأجهزة لمنع المهاجمين من التسلّل إلى شبكتك من خلال استغلال الثغرات.

-ركز استراتيجيتك الدفاعية على اكتشاف الحركات الجانبية وعمليات سحب البيانات إلى الإنترنت.

-انتبه بشكل خاص لحركة البيانات الصادرة من أجل اكتشاف الاتصالات التي قد يجريها مجرمو الإنترنت. -اعمل على إعداد نسخ احتياطية منعزلة بحيث لا يستطيع المتسللون العبث بها، مع التأكد من قدرتك على الوصول إليها بسرعة عند الحاجة.

-احرص على تمكين الحماية من برمجيات الفدية في جميع النقاط الطرفية، ويمكن استخدام أدوات لحماية الحواسيب والخوادم من برمجيات الفدية وأنواع أخرى من البرمجيات الخبيثة، ومنع عمليات الاستغلال، وهي أداة متوافقة مع حلول الأمن القائمة في الشركات.

-ثبّت حلول مكافحة التهديدات المتقدمة المستمرة وحلول اكتشاف التهديدات والاستجابة لها عند النقاط الطرفية، لإتاحة إمكانات اكتشاف هذه التهديدات والتحقيق فيها ومعالجة الحوادث في الوقت المناسب.

-زوِّد فريق مركز العمليات الأمنية بإمكانية الوصول إلى أحدث معلومات التهديدات وزوده بالتدريب المنتظم عبر مركز تدريب مهني متخصص.