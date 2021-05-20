رقم قياسي لزوار «القرية العالمية»

دبي (الاتحاد) أعلنت القرية العالمية عن استقبالها لما يزيد على 4.5 مليون ضيف في موسمها الخامس والعشرين الذي اختتمته مؤخراً بعد الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي، في الوقت الذي تدعوا فيه المستثمرين وروّاد الأعمال في القطاع لانتهاز الفرصة والتقدّم للمشاركة في الموسم المقبل الذي يتوقع له تحقيق المزيد من الأرقام الاستثنائية. برهنت القرية العالمية من جديد على مكانتها الراسخة في سوق السياحة والترفيه في ظل الظّروف الحالية.

وأعلنت إدارة الوجهة عن ترحيبها بالأفكار الجديدة، التي تتوافق مع جهودها المستمرة لإحياء المفاهيم المبتكرة عبر كافة المجالات، مدفوعة بالتزامها لدعم مكانة دبي كمركز عالمي استثماري ومنصة فريدة للمبادلات التجارية على مستوى العالم.

وأعرب بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي في القرية العالمية عن تفاؤله بالاستعدادت الجارية لتنظيم الموسم السادس والعشرين، قائلاً: "لطالما وفرّت القرية العالمية منصة استثنائية لروّاد الأعمال الناشئين وذوي الخبرة، تقدّم لهم الدعم وتوجهّهم خلال مسيرتهم التنموية للإيمان بطموحاتهم وتحويلها إلى حقيقة. نحن فخورون بدعمنا المؤثّر للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها وعلى استعداد لتسخير خبراتنا ومواردنا من جديد لدعم الأفكار الخلّاقة التي يعمل عليها شركاؤنا. ويمتد دورنا ليشمل الشركات العالمية بما ينعكس في لتزامنا بتوفير منصة لا مثيل لها للدخول إلى السوق المحلّي وتجربة مفاهيمها المتنوعة في المنطقة، معززةً ببنيتنا التحتية المتينة وإرثنا الغني وأصداء النجاحات التي نحقّقها في كل موسم. وقد ساهمت جميع هذه العوامل في توفير الدعم لعدد واسع من الشركاء لتأسيس وتطوير هويتهم التجارية، وتوسيع قاعدة عملائهم، والاستفادة من عوائد الاستثمار الهائلة التي توفرها لهم المشاركة. نحن ملتزمون باستكمال مسيرتنا نحو انطلاق الموسم الجديد ونعتمد على موسم اليوبيل الفضي ليكون حجر الأساس في رسم خطته ونجاحاته الجديدة." استطاعت القرية العالمية خلال موسمها الـ25 ترسيخ مكانتها كوجهة ترفيهية وثقافية وعائلية عالمية رائدة، حيث تسلط الأرقام الأخيرة الضوء على فرص وإمكانات الأعمال المحتملة التي تنتظر رواد الأعمال في الموسم القادم.

وأكدت الوجهة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 وحتى مايو 2021 دورها الداعم لقطاع السياحة والسفر، عبر كسر الحواجز وإرساء معايير جديدة كمنصّة تعكس سياسة دبي المتمثّلة في "الانفتاح التجاري". واستقبلت الوجهة أكثر من 4.5 مليون زائر خلال موسم اليوبيل الفضي الذي استمر 190 يوماً، شاركت فيه 78 ثقافة عبر 26 جناحاً في جميع أنحاء المنتزه، مع أكثر من 300 مطعم وكشك قدّم أطباق من جميع أنحاء العالم، و 3500 منفذ للتجزئة. الأمر الذي انعكس بفوائد وعائدات جمّة لأكثر من 5000 شريك وعارض خلال الموسم الذي امتد لستة أشهر.