السفر بدون حجر لدول «الممرات الآمنة».. فما هي؟

رشا طبيلة (أبوظبي) بعد اعتماد الإمارات لممرات سفر آمنة للمسافرين مع 4 دول لغاية اليوم، أصبح السفر لتلك الوجهات سهلاً مع الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية بين الإمارات وتلك الدول، ما يسهل التنقل دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي. واعتماد ممر سفر آمن بين الإمارات وهذه البلدان يسمح للحاصلين على اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالتنقل من دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الذهاب أو العودة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول والتي يتم تحديثها، بما يضمن ويجعل السفر في ظل الظروف الحالية أكثر أماناً وسلامة للجميع. وعليه، سيتطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من الحجر في هذه الدول إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة، حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة منها وهي تطبيق «الحصن» في دولة الإمارات، كما يمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري «PCR» من خلال التطبيق.

«الاتحاد» تلقي الضوء على تلك الدول الأربع، وهي البحرين وسيشل وصربيا واليونان، التي تعد وجهات سياحية جاذبة لما تضمه من مناظر طبيعية خلابة ومواقع تاريخية وأثرية وشواطئ، ما يجعلها وجهات متكاملة للزوار.

مزارات تاريخية

أحد المعالم السياحية في اليونان

البداية من اليونان، وهي معروفة بتاريخها القديم الذي يشكل جزءاً من حياتها المعاصرة، بحسب موقع «تريب ادفايزر»، فعاصمتها «أثينا» تتميز بمعظمها الشهير قلعة أكروبوليس التي يمكن مشاهدتها من أي مكان في المدينة لموقعها على هضبة أو تلة مرتفعة تجعلها أيقونة معمارية تاريخية.

منتجع سياحي في اليونان

كما تشتهر اليونان بتوفر الكثير من الجزر السياحية الخلابة فيها مثل جزيرة كريت وناموس وناكسوس المعروفة بأهميتها التاريخية، إلى جانب جزيرة سانتوريني وهي مثالية لعطلة شاطئية هادئة ومدينة رودس، فضلاً عن التعرف على الكهوف والمغارات والمسطحات المائية والينابيع الساخنة والجسور.

155 جزيرة

جزر سيشل واحة طبيعية

أما جزر سيشل، فهي واحة طبيعية تضم 155 جزيرة وشواطئ رملية بيضاء التي تحيط بها صخور ضخمة، فضلاً عن المساحات من الغابات الخضراء، بحسب موقع طيران الإمارات.

أنشطة بحرية متنوعة في سيشل

إلى جانب الاستجمام والاستمتاع بالمناظر والشواطئ الطبيعية، تقدم سيشل أنشطة متنوعة من الأنشطة البحرية والتنزه والتسوق وغيرها من النشاطات.

المناظر الطبيعية

وبالنسبة لصربيا، فبحسب الموقع الرسمي للسياحة هناك، فإنها تتميز بالمناظر الطبيعية فيها والمواقع التاريخية والأثرية من قلاع وحصن وكنائس ومعابد وأماكن للاستجمام من حدائق ومسطحات مائية.

جانب من العاصمة بلجراد

ومن أشهر مدنها العاصمة بلجراد ونوفي ساد ونيس في وسط صربيا وزلاتيبور، وسوبوتيكا، وكروجيفاك، وسريمسكي كارلوفكي، وموكرا جورا، وغيرها من المدن.

معالم تاريخية

أجواء ساحرة في البحرين

وفيما يتعلق بالبحرين، فتتميز بمعالم تاريخية من قصور ومتاحف ومنازل قديمة وأسواق قديمة والشواطئ، فمن أبرز مواقعها الشهيرة بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، هي قلعة البحرين المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، الذي شيد قبل أكثر من 4 آلاف عام، ومجمع 338 في وسط العدلية وهو عبارة عن حي ساحر للمشاة زاخر بالمطاعم الدولية والمعارض الفنية والمتاجر الصغيرة، إضافة إلى باب البحرين في مدخل سوق المنامة الذي شيد عام 1949 الذي يقدم تجربة تسوق فريدة، فضلاً عن متحف البحرين الوطني وهو يعد أحد أولى المتاحف في الخليج الذي افتتح عام 1988.

تجارب سياحية متنوعة في البحرين

وموقع المحرق التي تعد عاصمة البحرين السابقة بروعتها الثقافية، وسوق القصرية وهو أحد أقدم أجزاء سوق المحرق الذي يقدم تجربة تسوق ساحرة، فضلاً عن صيد اللؤلؤ الذي يعد من أساسيات الحياة في البكري، من خلال رحلات حوض لصيد اللؤلؤ ورحلات بحرية، وغيرها من المواقع.

وتسير الاتحاد للطيران رحلة يومية إلى البحرين، و3 رحلات أسبوعياً إلى سيشل، ورحلتين في الأسبوع إلى اليونان.