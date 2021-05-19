أحمد بن سعيد: «معرض المطارات» يبقى الأفضل لاستقدام أكثر التقنيات تطوراً

دبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، دعمها لـ «معرض المطارات» بدورته العشرين التي تنطلق 24 مايو الجاري ويعتبر أضخم معرض بيني للأعمال في العالم على صعيد صناعة المطارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن قطاع الطيران في دبي يعتبر مركزاً عالمياً حيوياً ومحركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات والعالم برمته، وسيكون من شأن عودته التدريجية والسريعة لمرحلة الازدهار السابقة أن تؤثر بشكل تدريجي في تعافٍ كامل لصناعة الطيران العالمية.

وأضاف سموه: «نكرس في الوقت الراهن خبراتنا وبنيتنا التحتية وتقنياتنا لتسهيل هذا الأمر بالتزامن مع انعقاد معرض المطارات والذي نضع فيه العام الأخير من تاريخ صناعة الطيران وراءنا ونحن نخرج تدريجياً من تأثير جائحة الفيروس التاجي».

وأشار إلى أن الدورة العشرين لمعرض المطارات التي أعيدت جدولة موعدها لتقام في الفترة من 24 إلى 26 مايو لهذا العام في مركز دبي التجاري العالمي تبشر بمستقبل مشرق بعد عام 2020 الذي شهد خلاله قطاع الطيران ظروفاً استثنائية.

وقال إن معرض المطارات سيبقى المكان الأفضل لانتقاء واستقدام أكثر التقنيات تطوراً وأحدث المنتجات المبتكرة بغرض تحسين عمليات المطارات واستعادة ما تم فقده من أعمال وسيشكل فرصة جيدة لجميع اللاعبين على صعيد صناعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

من جانبه، ذكر المهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران المعنية بتكريس مكانة الإمارة بوصفها مركزاً للوجستيات والطيران، أن معرض المطارات يشكل حيزاً ديناميكياً يؤشر على عودة التواصل والتكامل للعالم، ويعيد التأكيد على أهمية التحالفات مع الشركاء في السعي نحو بناء مفاهيم وأفكار حديثة.

ولفت الزفين - الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ودبي الجنوب - إلى أن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تواصل ضمان التعاون المستمر مع شركائها المحليين والدوليين، وتعمل على إحراز تقدم راسخ فيما يتعلق بجاهزية قطاع الطيران في دبي للتعافي الكامل.

وقال: «تمكنت قيادتنا الرشيدة من المحافظة على المكانة الاقتصادية القوية لإمارة دبي، وأن تقدم نظرة متفائلة لمستقبل الطيران في دولة الإمارات».

ونوه بأن قطاع الطيران في دبي اعتمد العام الماضي خططه الاستراتيجية 2030 الرامية إلى الارتقاء بمطار دبي الدولي إلى مستوى جديد وتشمل مجموعة واسعة من المشاريع التي تهدف إلى ضمان أعلى مرونة ممكنة لعمليات المطار والأهم من ذلك توفير التقنيات التي يمكن تطبيقها في جميع نقاط التماس الحساسة داخل المطار.

من جانبها، قالت المهندسة سوزان العناني المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، إن مشاركة المؤسسة في دورة عام 2021 من معرض المطارات ستشكل واحدة من أهم منصات التواصل الفعال لتعزيز الابتكار والشراكة في عالم ما بعد الجائحة، وسيوفر لنا هذا المعرض التجاري الذي طال انتظاره فرصاً لتسريع وتيرة استعادة هذا القطاع لما فقده من نشاط وزخم.