«طيران الإمارات» تبرم شراكة لدعم السياحة في إندونيسيا

دبي (الاتحاد)

أبرمت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا بهدف دعم السياحة في الدولة الآسيوية، وتحديد الأنشطة التسويقية المشتركة للترويج للبلاد.

وقع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي كل من أورهان عباس نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في «طيران الإمارات» ونيا نيسكايا نائب وزير التسويق بوزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا، وذلك بحضور عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، و«كيه وكاندرا نيغارا» قنصل عام جمهورية إندونيسيا في دبي والإمارات الشمالية. وتعد إندونيسيا وجهة مهمة لـ«طيران الإمارات» التي بدأت خدمتها في عام 1992، حيث سينظم الجانبان بموجب مذكرة التفاهم حملات ترويجية مشتركة لجذب السياح إلى إندونيسيا.

وبناء على العلاقة طويلة الأمد والمثمرة بين «طيران الإمارات» وإندونيسيا ونجاح رحلاتها إلى جاكرتا وبالي، تأمل الناقلة تعزيز الإنجازات التي تحققت حتى الآن ودعم مرحلة التعافي مع تخفيف القيود.