مدير عام دائرة التنمية السياحية لـ«الاتحاد»: عجمان تستقطب استثمارات فندقية جديدة رغم جائحة كوفيد-19

حوار: مصطفى عبد العظيم

أكد صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن عجلة الاستثمارات الفندقية في إمارة عجمان لم تتوقف خلال فترة جائحة كوفيد-19، حيث نجحت الإمارة في استقطاب 3 مشاريع جديدة ستضيف ما بين 5 إلى %10 إلى السعة الفندقية في الإمارة التي تبلغ حالياً نحو 4 آلاف غرفة ضمن 40 منشأة فندقية.

وقال الجزيري، في حوار مع «الاتحاد» على هامش معرض سوق السفر العربي الذي اختتم أعماله أمس بدبي، إنه سيتم في شهر سبتمبر المقبل إعادة افتتاح متحف عجمان بعد إجراء عملية تجديد شاملة، بالإضافة إلى افتتاح متحفين جديدين في الإمارة، بما يعزز جاذبيتها السياحية، فضلاً عن مواصلة التوسع في افتتاح وجهات ترفيهية ورياضية جديدة.

وأوضح الجزيري أن القطاع الفندقي في الإمارة سيشهد خلال شهر سبتمبر المقبل افتتاح منتجع زويا للرعاية الصحية والرفاهية، في منطقة الزوراء وهو أول منتجع خمس نجوم فائق الرفاهية للعناية المتكاملة بصحة الجسم والعقل، والذي ستتولى إدارته شركة بريمديون الألمانية المتخصصة في مجال إدارة المنتجعات الصحية العالمية.

السياحة الداخلية

وأشار إلى أنه رغم التأثيرات الكبيرة لجائحة كوفيد-19 على القطاع السياحي في مختلف أنحاء العالم، فإنها أبرزت الدور الحيوي للسياحة الداخلية في تحفيز القطاع السياحي والفندقي بالدولة، وكانت سبباً في إعادة اكتشاف المواطنين والمقيمين للمعالم السياحية والتراثية في مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي أسهم في التقليل من آثار الجائحة على الفنادق بعد استئناف الفتح، لافتاً إلى أن مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام أظهرت تعافياً ملحوظاً في مستويات الإشغال بالفنادق في إمارة عجمان، والتي كانت الأعلى بين إمارات الدولة وفقاً لبيانات مؤسسة «أس تي آر» المتخصصة في البيانات الفندقية.

وتوقع الجزيري أن يتواصل تعافي القطاع السياحي والفندقي في الإمارة خلال العام الجاري، مع عودة السياحة الخارجية بشكل تدريجي، بالتزامن مع اتجاه الدول إلى تخفيف قيود السفر والتوسع في إنشاء ممرات السفر الآمن بين دولة الإمارات ودول العالم، فضلاً عن التوسع في انتشار اللقاحات على المستوى العالمي، واستضافة إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي قد يسهم في تحقيق متوسط إشغال بفنادق عجمان يزيد على 70% هذا العام.

صالح الجزيري

وأضاف الجزيري أن الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الدقيقة التي اتخذتها الدولة خلال جائحة «كورونا أدّت إلى تزايد الثقة بمستويات السياحة الآمنة في الإمارة، مدعومةً بالطلب الكبير على السياحة في الدولة بشكل عام، مشيراً إلى أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تعمل بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وكافة الجهات الرسمية والشركاء للتعامل مع جائحة كوفيد- 19 وتأثيراتها، وذلك من خلال التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي من شأنها ضمان أقصى درجة ممكنة من السلامة للمجتمع، مع التحديث المستمر لهذه الإجراءات، بما يضمن استمرارية الأعمال في بيئة سليمة وآمنة، وتوفير التنسيق المستمر مع كل الشركاء في صناعة السياحة لتوفير المعلومات الطبية والتحديثات والتشريعات المتعلقة بالجائحة.

تشجيع الاستثمار

وقال: إن الدائرة تواصل دعم القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار فيه رغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، مؤكداً قدرة إمارة عجمان على استقطاب عدد أكبر من الزوار والسياح إليها بعد مرحلة كورونا بفضل شواطئها الرملية البيضاء، وثرائها التراثي والثقافي، ومحمياتها الطبيعية، وجبالها المذهلة، فضلاً عن توفّر أحدث المشاريع السياحية الفاخرة مثل منتجع زويا في منطقة الزوراء.

منصة مهمة

وحول مشاركة الدائرة في معرض سوق السفر العربي 2021، أشار الجزيري، إلى أن المعرض شكل منصة مهمة للدائرة وممثلي قطاع الضيافة في الإمارة، لإعادة بناء العلاقات والتواصل المباشر مع كبرى الشركات التي تعمل في مجال السياحة والسفر حول العالم، كونه أول حدث سياحي عالمي يقام حضورياً، والترويج للعوامل السياحية والعناصر الاستثمارية النوعية التي تحتضنها عجمان، والخدمات المقدمة للمستثمرين للبدء بمشاريعهم السياحية في الإمارة، والإجراءات المبسّطة التي تقدّمها لهم حكومة عجمان لتنفيذ الاستثمارات الخاصة بهم.‬

وأوضح الجزيري بأن الإقبال الواسع على جناح إمارة عجمان يؤكّد السمعة المرموقة التي تحظى بها الإمارة كوجهة سياحية جاذبة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أنّ معرض «سوق السفر العربي 2021» شكّل منصة مثالية لإلقاء الضوء على التطورات المتسارعة على قطاع السياحة في عجمان، والتي تتمحور حول زيادة عدد الغرف الفندقية وإطلاق مبادرات نوعية تعزّز تنافسية المنتج السياحي في الإمارة.

اجتماعات ثنائية

أضاف الجزيري: «عقدنا اجتماعات ثنائية مع نخبة شخصيات بارزة من القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال والاستثمار، تخللها بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الآفاق الواعدة، بالتزامن مع الجهود الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي»، مؤكداً أن إمارة عجمان نجحت في تحقيق إنجازات على صعيد توفير أوسع قدر من التسهيلات المؤسسية والتشريعية والإجرائية الهادفة إلى توفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار في مجالات عدة، بما فيها المجال السياحي.

واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها أهم الخطط والاستراتيجيات والبرامج السياحية التي تنتهجها الإمارة، وسلّطت الضوء على معالم الجذب السياحي فيها وأهم الفعاليات والبرامج الترفيهية، وخصوصاً السياحة البيئية في محمية الزوراء الطبيعية والأنشطة المائية والسياحة التاريخية والتراثية.

وشهد جناح الدائرة خلال المعرض تقديم عروض مرئية لأهم المواقع السياحية والتاريخية، مع التعريف بأبرز الخدمات والمبادرات والمشاريع التي تم تدشينها مؤخراً والمنشآت السياحية التي سيتم افتتاحها قريباً، والتي تمثّل إضافة هامة للتجارب السياحية الفريدة التي يحظى بها السياح في عجمان.