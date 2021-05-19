«دبي للسياحة» شريكاًً داعماًً لفعاليات منتدى «قادة الضيافة»

دبي (الاتحاد)

أكد معرض الفنادق في دبي، مشاركة «دبي للسياحة» كشريك داعم لفعاليات منتدى قادة الضيافة، والذي ينطلق مجدداً بنسخة حية ومباشرة من 31 مايو حتى 2 يونيو 2021.

وتأتي مشاركة دائرة السياحة والتسويق التجاري، انطلاقاً من نهج القيادة الحكيمة في دبي والاستجابة الفعالة لتحديات الأزمة الصحية، حيث عملت بشكل مباشر مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لإرساء ركائز تُعيد نشاط الحركة السياحية وزخم السنوات السابقة. وسيشارك عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لـ«دبي للسياحة»، في المنتدى، من خلال الانضمام إلى أعضاء لجنة القيادة وإلقاء كلمة رئيسية أمام الحضور.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لـ«دبي للسياحة»: «أصبحت دبي من المدن الأولى التي تعيد إطلاق الأنشطة السياحية والفعاليات التجارية بفضل سياسة القيادة الحكيمة في التصدي للأزمة الصحية العالمية. وارتكزنا على هذا النهج من خلال المسارعة بإطلاق برنامج تطعيم فعّال ورائد عالمياً.

وإضافةً إلى الدور الجوهري الذي لعبته اتفاقيات التعاون مع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، فيما يخص تعزيز انتعاش حركة السياحة، حرصنا على التعاون المباشر مع قطاع الضيافة، لضمان استيفاء أعلى مستويات الصحة والسلامة للضيوف والموظفين، مع توفير تجارب لا تنسى لجميع الزوّار. وبالتزامن مع تخفيف قيود السفر الخارجي في عدد متزايد من الأسواق الموردة للسياح، سيشكل معرض الفنادق في دبي منصةً لمشاركة المعارف وأفضل الممارسات بهدف ترسيخ دور قطاع الضيافة المتمحور حول المساهمة في الارتقاء بجهود دبي الرامية إلى تلبية حصة كبيرة من الطلب العالمي على تجارب السفر».