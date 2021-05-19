«شباب من أجل الاستدامة» تعلن عن الفائزين في «ايكوثون للابتكار»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، فوز فريق «Re.» في مسابقة تحدي ايكوثون للابتكار.

وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تعمل منصة «شباب من أجل الاستدامة» مبادرة التوعية التي أطلقتها «مصدر»، على الاستثمار في الشباب وتوفير الدعم وتزويدهم بالمهارات التي تمكّنهم من بناء مسيرة مهنية في قطاع الاستدامة ليصبحوا قادة المستقبل في هذا المجال.

وأُقيمت المسابقة بالتعاون مع الهيئات الداعمة المتمثلة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وشركة نستله. حيث تم تكليف الفرق المتنافسة بتطوير مواد جديدة وقابلة لإعادة التدوير في مجال التغليف والإنتاج والتصميم، أو تطوير ابتكارات لتمكين المجتمع والحكومات والشركات.

وأشادت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، بجميع الفرق التي تنافست في تحدي ايكوثون للابتكار واستطاعت تطوير حلول مبتكرة لمعالجة عددٍ من أصعب مشكلات النفايات التي يعانيها العالم بالاعتماد على مبادئ الاقتصاد الدائري.

وأكدت فواز بأن تحدي ايكوثون يهدف إلى تطوير مهارات ومعارف المشاركين لتمكينهم من أن يصبحوا قادة أعمال ومبتكرين في المستقبل، حيث تعكس الأفكار التي تم طرحها الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب في دعم أجندة الاستدامة العالمية. كما أشارت فواز إلى جهود «مصدر» الرائدة في إعداد الشباب ليصبحوا قادة المستقبل في مجال الاستدامة، ضمن إطار منصة «شباب من أجل الاستدامة».