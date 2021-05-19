«أبوظبي الإسلامي» يدشن منصة للخدمات المصرفية بالعراق

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تعزيز خدماته في العراق من خلال تدشين منصّة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات «ADIB Direct» في دولة العراق، بهدف تلبية احتياجات قطاع الأعمال المحلي.

وتُعد «ADIB Direct»، المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الشركات، منصة خدمات مصرفية رقمية مبتكرة توفر للعملاء من الشركات محفظة من الحلول المصرفية عبر واجهة مبسطة وموحّدة، بما فيها إدارة النقد وتوقعات التدفقات النقدية وخدمات تحويل العملات الأجنبية.

وفي هذه المناسبة، قال عبد الله الشحّي، رئيس قطاع الأعمال الدولية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يضطلع مصرف أبوظبي الإسلامي بدور محوري في دعم الاقتصاد المحلي بدولة العراق، من خلال تزويد قطاع الأعمال والشركات بمحفظة من الحلول والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتها وتدعمها في تحقيق الازدهار وإحراز أهدافها المالية. وتتيح منصّة ADIB Direct للشركات إدارة شؤونها وعملياتها بكفاءة عالية، بما في ذلك المدفوعات النقدية والسيولة والتمويل التجاري وسلسلة التوريد وخدمات تحويل العملات الأجنبية، بما يمكّنها من التركيز على تعزيز أعمالها والمضي بها قدماً نحو آفاق أوسع من النمو والتطوّر».