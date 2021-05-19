«الأوراق المالية» توقع اتفاقية مع «حرة مطار دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» توقيع إتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بهدف دعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة وتوفيرها وإصدارها وإدراجها وتداولها في المنطقة الحرة.

ووقّع الاتفاقية كلّ من الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، وآمنة لوتاه مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا».

وعقب التوقيع أكدت د. مريم السويدي أن توقيع الإتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة، بما يساهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية واستراتيجية الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، وبتوجيهات من معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الريادة والأهداف المشتركة.

وقالت آمنة لوتاه: «تعمل (دافزا) بشكل مستمر على استقطاب وجذب المستثمرين الأجانب عبر توسيع نطاق تراخيصها وخدماتها، حيث اكتسبت المنطقة الحرة بمطار دبي خلال 25 عاماً ثقة عالية ومكانة متميزة ضمن مجتمع الأعمال الدولي، والذي يتطلع إلى تأسيس أو توسعة أعماله ونشاطاته التجارية في (دافزا). إن العملات والأصول المشفرة انتقلت من مرحلة الفضول إلى الاستثمار المباشر، ولاقت قبولاً واستثماراً مؤسسياً عالمياً، الأمر الذي يتطلب منا مواكبة هذا التحول».