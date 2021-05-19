«معاً» تطلق الدورة الثانية من برنامج «غاية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً - الدورة الثانية من برنامج «غاية» للثقافة المالية، لرفد سكان أبوظبي بمواضيع قيمة تعنى بالإدارة المالية وتنمي مهاراتهم، وتساهم في نشر ثقافة التطوع في الإمارة. وتفتح الدورة الثانية من برنامج «غاية» أبوابها للتسجيل حالياً وحتى 27 مايو الجاري، وتنطلق رسمياً في 7 يونيو المقبل. وتعقد الدورة افتراضياً على مدار ثلاثة أشهر، تتناول خلالها مواضيع هامة تطرح باللغة العربية وتهدف إلى صقل مهارات المشاركين، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «نلتزم في هيئة معاً بالعمل وفق استراتيجية ممنهجة لبناء غد أفضل لسكان أبوظبي من المواطنين والمقيمين، ويسعدنا إطلاق الدورة الثانية من برنامج (غاية) للثقافة المالية، المبادرة الرائدة الهادفة إلى تعزيز المعرفة بإدارة الشؤون المالية لدى أفراد المجتمع وإحداث التغيير في أنماط السلوك السائدة، وتقديم النصح والمشورة في إدارة الشؤون المالية لإحداث تحول إيجابي في نمط حياة أفراد المجتمع اليومية».