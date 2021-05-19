أسوأ يوم للبورصات الأوروبية

لندن (رويترز) - سجلت أسواق الأسهم الأوروبية أسوأ يوم لها في أسبوع اليوم الأربعاء حاذية حذو ضعف في بورصة وول ستريت الأميركية مع تنامي قلق المستثمرين من أن تزايد الضغوط التضخمية سيزيد احتمالات تشديد السياسة النقدية في وقت أسرع من المتوقع.

وِأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.5 بالمئة. وجاءت أسهم قطاعات التعدين والسفر والتكنولوجيا بين أكبر الخاسرين.

ويترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والذي سينشر في وقت لاحق اليوم.

وارتفع مقياس لتقلبات الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوع تقريبا.

وسجلت أسهم البنوك الأوروبية أصغر الخسائر بين قطاعات السوق بدعم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

