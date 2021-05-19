رد فعل «المركزي الأميركي» على هبوط العملات المشفرة

واشنطن (رويترز) - قال اثنان من صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم الأربعاء إن موجة المبيعات الحادة في العملات المشفرة، ومن بينها بتكوين، لا تشكل مخاطر أوسع نطاقا على النظام المالي.

وقال جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس «لا أظن أنها في حد ذاتها مصدر قلق للنظام ككل في الوقت الراهن».

وأضاف «نحن ندرك تماما أن العملات المشفرة يمكن أن تكون متقلبة جدا».

وأدلى رافاييل بوستيك رئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا برأي مماثل في حديث مع تلفزيون بلومبرج.

وقال «هناك الكثير من التقلبات، لكنها ليست واسعة النطاق في الوقت الحالي وليس لها تأثير يصل إلى الاقتصاد تكون له تداعيات على النظام المالي لدينا.»

