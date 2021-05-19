«إياتا» يحدد موعد تعافي صناعة الطيران

دبلن (رويترز) - قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء إن الأمر يستغرق بضع سنوات حتى تتعافى صناعة الطيران العالمية إلى مستويات طاقتها الاستيعابية لعام 2019 بعد أن فقدت طائرات وأجرت استغناءات عن عمالة أساسية.

وأبلغ ويلي والش مدير عام إياتا لجنة بالبرلمان الأيرلندي «قدرة الصناعة على العودة إلى مستويات 2019 سريعا هي الآن مستحيلة».

«السبب في أنني أقول ذلك هو... أننا لم نشهد عودة الكثير من الطائرات. ولذلك فإن الطائرات غير متاحة. وللآسف تم الاستغناء عن الكثير من الموظفين الأساسيين».