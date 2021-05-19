قفزة في سعر الذهب

لندن (رويترز) قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 1888.11 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في 2021، وانتظار المستثمرين صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتقييم موقفه حيال أسعار الفائدة في أعقاب مخاوف متزايدة بشأن التضخم.ورغم هبوط الذهب في المعاملات الفورية في وقت سابق من الجلسة 0.2 بالمئة إلى 1864.51 دولار للأوقية (الأونصة)، إلا أنه صعد لأربع جلسات إلى أعلى مستوى له منذ 29 يناير عند 1874.80 دولار أمس الثلاثاء.

وقال كارستن منكه المحلل في بنك جوليوس بير "المكاسب الأخيرة التي شهدناها في أسعار الذهب لم تكن متوقعة على الإطلاق. كان الدولار أضعف بالتأكيد لذا فقد ساعد ذلك".

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي جرى في 27 و28 أبريل، والمقرر صدوره الساعة 18.00 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.1 بالمئة خلال الجلسة وكانت منخفضة في أحدث التعاملات 1.9 بالمئة إلى 27.67 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة ليسجل 2857.18 دولار، وتراجع البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1190.52 دولار.