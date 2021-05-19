منحة دراسية من «دبي للسياحة».. تعرّف على شروطها

دبي (الاتحاد) كشفت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، على هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي، عن إطلاق منحة دراسية جديدة باسم "اليوبيل الذهبي"، تماشيا مع الاحتفالات بـ "عام الخمسين" واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف كلية دبي للسياحة من خلال إعطاء هذه المنحة إلى تعزيز جهودها في توفير فرص التعليم المهني المميز ، وصقل مهارات الشباب من مواطنين ومقيمين، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل بمختلف المجالات المرتبطة بقطاع السياحة.

وتتوفر منحة "اليوبيل الذهبي" للطلبة المنتسبين للكلية في العام الدراسي 2021/22 الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، حيث ستكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين من الحاصلين على شهادة الثانوية وما يعادلها (الصف الثاني عشر) من المدارس المعتمدة في الدولة. في حين سيقوم فريق التسجيل بالتواصل مع الطلاب المرشحين ممن تقدموا بطلبات الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للكلية لتحديد مواعيد المقابلات.

وتنسجم مبادرة منحة "اليوبيل الذهبي" مع الركائز الأساسية لـ "عام الخمسين"، والتي تتمحور حول إلهام الشباب لوضع تصوّراتهم حول طموحات الخمسين عاماً القادمة، ودعمهم لتحقيق إنجازات وطنية نوعية تسهم في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار.



