قمة السياحة والاستثمار تختتم فعالياتها

دبي (الاتحاد) اختتمت قمة الشرق الأوسط للسياحة، التي نظمها المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار بالشراكة مع معرض سوق السفر العربي بدبي، أضخم حدث للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط من خلال الدعوة إلى استمرار التعاون على المستوى الحكومي لدعم إنعاش صناعة السياحة في الشرق الأوسط، وجاءت التعليقات قبيل انطلاق فعاليات الحدث الافتراضي من المعرض الذي يعقد في الفترة من 24 إلى 26 مايو الجاري.

وقال الدكتور طالب الرفاعي، رئيس المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار والأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة: «يجب أن تتحد الحكومات وتعمل بشكل وثيق معاً، فلم يعد هناك أي فائدة لأي بلد يعمل بمفرده بعد الآن».

تم انعقاد القمة، التي سيتم انعقادها افتراضياً أيضاً بتاريخ 27 مايو الجاري، تحت شعار «استثمر - إعادة بناء - أعد تشغيل صناعة السياحة في الشرق الأوسط» وحضرها صناع القرار رفيعو المستوى والمهنيون والمستثمرون الذين ناقشوا التحديات والقضايا والفرص، ولكن الأهم من ذلك هو دفع صناعة السياحة نحو الأمام في أعقاب جائحة كوفيد-19، كما سلطت القمة الضوء على الاستثمار الأخضر المستدام، مما أكد على رؤية جديدة لانتعاش السياحة المسؤولة.

من جهتها، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «سيكون وضع الاستدامة في قلب التطور المستقبلي لصناعة السياحة في الشرق الأوسط أمراً بالغ الأهمية لتلبية توقعات ومتطلبات السياح والزوار المحليين والدوليين، الذين أصبحوا الآن أكثر وعياً وإطلاعاً اجتماعياً من أي وقت مضى، وقد خطت الصناعة بلا شك خطوات كبيرة في هذا المجال، بالتزامن مع إطلاق مجموعة من المبادرات في جميع أنحاء القطاع التي تؤثر بشكل إيجابي على البيئة».

في مكان آخر على جدول أعمال المؤتمر في اليوم الأخير من معرض سوق السفر العربي، كانت هناك جلسة حوارية ثاقبة بعنوان «الشرق يلتقي بالغرب: الدروس المستفادة التي تؤدي إلى التعافي والمرونة المستمرة»، ضمت أعضاء الجلسة الضيوف القادمين من الاتحادات الصناعية مثل: الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والمجلس العالمي للسفر والسياحة، ورابطة آسيا والمحيط الهادئ للسفر.

كان هناك إجماع على أنه من المهم للغاية أن تعمل البلدان والوجهات معاً لتبادل أفضل الممارسات وتوحيد البروتوكولات من أجل إعادة بدء السفر العالمي بسلاسة وأمان، وهي نقطة كررها خبراء الطيران في وقت سابق خلال فعاليات المعرض، ووفقاً للجنة، فإن أكثر القضايا إلحاحاً التي تجعل الوضع الحالي صعباً للغاية بالنسبة للصناعة، هي حقيقة أن الوضع لا يزال غير متوقع وليس هناك شيء واضح، مما يجعل التخطيط على المدى المتوسط إلى الطويل صعباً للغاية.