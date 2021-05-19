خبراء: متفائلون بتعافي قطاع الطيران في 2021

دبي (الاتحاد) سلط اليوم الثاني من معرض سوق السفر العربي 2021 بمركز دبي التجاري العالمي الضوء على تعافي قطاع الطيران عالمياً.

واتفق خبراء الطيران الإقليميون المشاركون على أن الصناعة في طريقها للتعافي إقليمياً، خاصة بعد القرارات التي صدرت مؤخراً في الإمارات والمملكة العربية السعودية وأسهمت في التقدم على طريق ازدهار القطاع وقوته.

وأدار جلسة المؤتمر التي جاءت بعنوان «الطيران مفتاح إعادة بناء السفر الدولي واستعادة الثقة والحلول العالمية وبناء الأعمال التجارية»، مقدم البرامج الإذاعي والتلفزيوني فيل بليزارد، بمشاركة جورج ميشالوبولوس رئيس الشؤون التجارية لشركة طيران «ويز إير»، وحسين دباس المدير العام لشركة «إمبراير» للمشاريع الخاصة للشرق الأوسط وأفريقيا، وجون برايفورد رئيس شركة «ذا جيتسيتس»، الذين ناقشوا دور الطيران في التعافي السريع واستعادة الثقة وبناء حلول للسفر الدولي.

وسيطر التفاؤل على مناقشات الجلسة بشأن تعافي وانتعاش قطاع الطيران، بعدما توقع حسين دباس تعافي حركة الركاب الترفيهية المحلية والإقليمية أولاً بسبب الطلب الهائل، مدعوماً بتخفيف القيود المحلية وتحسين ثقة المستهلك. وأضاف أن هذا الاتجاه سيؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب من شركات الطيران على الطائرات الأصغر والأكثر فعالية من حيث التكلفة بحد أقصى 120 راكباً على الطرق المباشرة، بالتزامن مع زيادة وتيرة الخدمة.

ونوه دباس إلى الخطوط الجوية الفرنسية التي قررت طلب 30 طائرة من نوع A220 قبل تفشي الجائحة، في محاولة منها لتحسين كفاءة استهلاك الوقود للشركة وخفض التكاليف.

وبالنظر إلى المستقبل، قال جون برايفورد رئيس شركة «ذا جيتسيتس» المتخصصة في الملكية الجزئية في طائرات الأعمال الخاصة: إن شركات الطيران ستحتاج إلى خطة واضحة للمضي قدما، فمكانة اليوم قد تصبح اتجاهاً سائداً غداً، لذلك لا ينبغي تضييع أو إغفال أي فرصة، والطريقة التي استكملت بها بعض شركات الطيران الأعداد المنخفضة من الركاب بالبضائع مثال جيد على ذلك، كما ستكون المرونة وإدارة التكاليف عاملين أساسيين لتحقيق هذا.