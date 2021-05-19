التنين الصيني يدهس «بتكوين»

تراجعت عملة بتكوين إلى ما دون 40 ألف دولار اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بعد تحذيرات خرجت في الصين من العملات المشفرة.

وقرابة الساعة 6,30 توقيت جرينتش، سجلت العملة 39600 دولار للوحدة في بكين، بتراجع قدره أكثر من 8 بالمئة بعد ساعات قليلة عندما كانت لا تزال تبلغ 43602 دولاراً.

والتراجع الذي سجلته بتكوين وإثريوم اليوم يعد أكبر هبوط ليوم واحد منذ مارس من العام الماضي وهو ما تسبب في خسائر للقيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة بكامله تقترب من تريليون دولار.

وجاءت الانخفاضات الحادة بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة.

وأخر تحذيث، هبطت بتكوين إلى 30066 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير قبل أن تتعافى قليلا إلى 35174 دولارا بحلول الساعة 14.15 بتوقيت جرينتش.

وهوت إثريوم إلى 1850 دولارا، وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ أواخر يناير قبل أن تتعافى إلى 2433 دولارا.

وقالت عدة اتحادات مصرفية صينية مختصة اليوم الأربعاء إن العملات المشفرة "ليست عملات حقيقية" محذرة من "المضاربة" في هذا البلد الذي يستعد لاطلاق عملته الرقمية.

وكانت الصين أحد معاقل بتكوين، أشهر العملات الرقمية.

لكن بكين قامت بانعطافة جذرية عام 2019 عندما حظرت الدفع بالعملة المشفرة في البلاد، معتبرة أنها أداة تخدم "أنشطة إجرامية".

وكانت الدولة الآسيوية قلقة من مخاطر المضاربة التي تشكلها العملات المشفرة على نظامها المالي وعلى الاستقرار الاجتماعي كذلك. لكنها سمحت بأنشطة تعدين البتكوين وامتلاك العملة الافتراضية بشكل فردي.

فيما يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية في الخارج، دعت ثلاثة اتحادات مصرفية الثلاثاء الهيئات المالية إلى "عدم قبول أو استخدام العملات الرقمية" كوسيلة تسديد.

وأشارت في بيان مشترك إلى أن "أسعار العملات الرقمية ارتفعت مؤخراً ثم انهارت" في الخارج، بينما "ازدادت" أنشطة المضاربة.

وأضاف الاتحاد الوطني للتمويل عبر الإنترنت والاتحاد المصرفي الصيني واتحاد الدفع والتعويضات، هذا "يقوض بشكل خطير أمن أصول الناس ويعطل النظام الاقتصادي العالمي".

وإذ حظرت الصين التعامل بالعملة المشفرة إلا أنها تسرع خطواتها لإطلاق عملتها الافتراضية التي يصدرها وسيشرف عليها البنك المركزي.

ومن المرجح أن تحل العملة الرقمية الصينية، الوسيلة المستقبلية للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، محل العملات المعدنية والأوراق النقدية لأول مرة في عام 2022 خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.