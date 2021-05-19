«العربية للطيران» إلى براغ

الشارقة (الاتحاد) تستأنف "العربية للطيران" رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى براغ عاصمة جمهورية التشيك، بدءًا من 22 سبتمبر 2021 المقبل.

وتوفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.