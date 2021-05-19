أرباح «هيرميس» المصرية تقفز

القاهرة (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، أن صافي الربح قفز بنحو 223 بالمئة في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي ربح المجموعة المجمع بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 292 مليون جنيه (18.65 مليون دولار) في الربع الأول من 2021 مقابل 90 مليونا قبل عام.

تعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنجلادش وكينيا والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 08.28 بتوقيت جرينتش، جرى تداول سهم المجموعة في بورصة مصر عند 14.30 جنيه بارتفاع 0.63 بالمئة.

وقفزت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنحو 30 بالمئة إلى 1.255 مليار جنيه في الربع الأول من 2021.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان صحفي إن تنوع أعمال المجموعة ساعدها في تجاوز التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد، إذ ساهم قطاع التمويل غير المصرفي في نمو إيرادات المجموعة في الربع الأول من العام.

وأضاف عوض أن إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي زادت 22 بالمئة، لتبلغ 441 مليون جنيه بنهاية مارس وتمثل 35 بالمئة من إيرادات المجموعة.

وتقدم هيرميس خدمات أنشطة التأجير التمويل والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين والمدفوعات الرقمية من خلال شركات تابعة لها.

وبلغت الأصول التي تديرها هيرميس ومقومة بالجنيه المصري 19.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من هذا العام بارتفاع ثلاثة بالمئة مقارنة مع ديسمبر الماضي.

وبلغت الأصول الإقليمية التي تديرها هيرميس، من خلال شركة تابعة مملوكة بنسبة 50 بالمئة للمجموعة، نحو 2.4 مليار دولار بارتفاع 15.9 بالمئة على أساس فصلي.

وارتفعت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر بالمجموعة إلى 254 مليون دولار بارتفاع ستة بالمئة على أساس فصلي.

(الدولار= 15.66 جنيه مصري)