شركات تكرير النفط الهندية تتجه لخفض المشتريات

نيودلهي (رويترز) - قال مسؤولون في شركات تكرير هندية إنها تخطط لإفساح مجال لاستئناف الواردات من إيران، توقعا لرفع عقوبات أميركية، وذلك من خلال خفض مشتريات الخام من السوق الفورية في النصف الثاني من العام.

أوقفت الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للخام، الواردات من طهران في 2019 بعدما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من اتفاق 2015 وأعاد فرض عقوبات على المنتج العضو بأوبك بسبب الخلاف على برنامجه النووي.

وتجري محادثات غير مباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وإيران لإحياء الاتفاق لكي تكبح إيران أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.

ويتوقع محللون أن ترفع إيران صادراتها إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام عند رفع العقوبات .

كانت إيران ثاني أكبر عميل لنفط إيران بعد الصين بشرائها 480 ألف برميل يوميا في السنة المالية التي بدأت في أبريل 2018.

وتعهدت عدة شركات تكرير حكومية هندية، يناسبها الخام الإيراني، بشراء النفط الإيراني حالما ترفع العقوبات.

وصرح متحدث باسم بهارات بتروليوم كورب التابعة للدولة، التي تعتزم شراء 45 بالمئة من إجمالي الواردات من السوق الفورية، أنها ستشتري الخام الإيراني في حالة رفع العقوبات.

وقالت هندوستان بتروليوم إنها ستشتري الخام الإيراني إذا كان السعر مناسبا.

وقال مصدر بشركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، رفض الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام إن الشركة ستخفض المشتريات الفورية وتستطيع بسهولة معالجة نحو مليوني طن (14.6 مليون برميل) من الخام الإيراني هذا العام.

وتعتزم الشركة شراء 56 بالمئة من الواردات من خلال عقود آجلة هذا العام.

ويساعد استئناف الإمدادات الإيرانية الهند على إيجاد بديل للإمدادات المتراجعة من العراق والكويت، وهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقلص الإنتاج لدعم أسعار النفط.